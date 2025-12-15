ディズニーリゾートラインで「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スタンプラリーが開催決定！
東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」は、2026年1月13日（火）から2026年3月2日（月）まで、東京ディズニーランドのスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」デザインのスタンプラリーを開催する。
【写真】ミニーの魅力が詰まったフリーきっぷ＆スーベニアメダルも登場！
■スタンプは全8種類
今回実施されるのは、ディズニーリゾートラインが停車する4つの駅を巡り合計8種類の全てのスタンプを重ね押すと、ミニーマウスが大好きなものでいっぱいの世界が描かれたポップでキュートなスタンプカードが完成するスタンプラリー。
参加方法は簡単。参加当日有効で、利用開始後のフリーきっぷをステーションキャストに提示すると、スタンプカードがフリーきっぷ1枚につき1枚配られ、スタンプラリーをすぐに始めることができる。
スタンプは各駅に2種類、全部で8種類が設置されている。パーク外でも“ミニーのファンダーランド”の世界観が楽しめる企画となっている。
なお、ディズニーリゾートラインの各駅では、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」デザインのフリーきっぷやスーベニアメダルも販売される。
