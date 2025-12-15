¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂçÄÅÎ¼²ð¤¬¡ÖJRA¡¡ÍÇÏµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡×¡¡ÍÇÏµÇ°Á°Æü¤Î12·î27Æü¤ËÊ¡²¬»Ô¤Ç³«ºÅ
¡¡º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï6¾¡¡Ê2ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¤âÇòÀ±¤ò¾þ¤ê5Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¤¬¡¢12·î27Æü¤ËÊ¡²¬»Ô¤Ç¡ÖJRA¡¡ÍÇÏµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÂçÄÅÅê¼ê¤¬Íèµ¨¤ÎÊúÉé¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤ò¸ì¤ëÍ½Äê¡£¤Þ¤¿º£Ç¯¤ÎÃæ±û¶¥ÇÏ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëºÇ¸å¤ÎGµ¥ì¡¼¥¹¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤òÍâ28Æü¤Ë¹µ¤¨¡¢¡Ö2025¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×ÀÐÀîºÌ²Æ¤µ¤ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Îº´Æ£ÍÎ¤¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¸ò¤¨¤Æ¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÍÇÏµÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ë¡£
¡¡Æü»þ¤Ï12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î13»þ¤«¤é¤È15»þ¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡£¾ì½ê¤ÏÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À¤Î¥¨¥ë¥¬¡¼¥é¡¦¥Ñ¥µ¡¼¥¸¥å¹¾ìÆâ¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£