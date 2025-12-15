松嶋尚美、14歳迎えた長男の“顔出し”ショット添え誕生日を祝福「すんごいイケメンくんだね」「大きくなりましたね」「均等に両親に似てる」
タレントの松嶋尚美（54）が14日、自身のインスタグラムを更新。「Happy birthday ジュマル！14歳になりました〜。おめでとう」と祝福し、バースデーケーキを前に笑みを浮かべた長男・珠丸さん（じゅまる）の“顔出し”ショットを公開した。
【写真】「すんごいイケメンくんだね」「似てる」14歳を迎えた長男・珠丸さんの“顔出し”ショット披露の松嶋尚美
昨年の13歳の誕生日の際「この1年でとうとう身長を抜かされました」と、身長160センチの松嶋を背で超えたことを明かしていた松嶋。
投稿では「パパの身長を追い越すことがまだできてない！今、同じだから、14歳の間に抜けるね」と、珠丸さんがさらなる成長をみせていることを伝えながら「家族に優しいジュマ。大好きだよー」と愛情たっぷりにメッセージを届けた。
コメント欄には「ジュマ君、お誕生日おめでとうございます」「大きくなりましたね」「かっこいい」「すんごいイケメンくんだね」「すごいw均等に両親に似てる」「ジュマにとって良き1年にしてなー！」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
松嶋は2008年6月、音楽家・文筆家など表現者として活動するTOCCO（結婚当時はロックバンド、マーサス・サウンド・マシーンのヒサダトシヒロとして活動）と結婚。11年12月に長男・珠丸さん、13年6月に長女・空詩さん（らら／12）が誕生した。
