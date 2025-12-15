2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争うカーリング世界最終予選。ミックスダブルス日本代表(小穴桃里選手・青木豪選手)は日本時間15日、予選リーグ3試合目となるラトビア戦に逆転負けを喫しました。

氷上にストーンを投じ、いかにハウス(円)の中心へ運ぶことができるかを競うこの競技。第1エンドでは両チームが中心近くへ運ぶも、僅差で日本が得点に成功します。第2エンドは不利な先攻でスタートも複数得点をマーク。第3エンドは相手に得点を許すも、第4エンドは最後の1投でナンバー1を取り返す技ありショットで前半をリードして終えます。

ブレイクを挟んでの後半第5エンドはチェコがパワープレーを選択。最初のストーンをコーナーに置くことができ複数得点が期待できるものですが、チェコはこれを生かし3点のビッグエンドで同点に追いつきます。第6エンドでは代わって日本がパワープレーを選択。しかし最後の1投の勢いが止まらず1点のみにとどまりました。第7エンドでも得点を重ね日本の2点リードで迎えた最終第8エンドでしたが、チェコの勢いを止められず。3点のビッグエンドを許し、逆転負けを喫しました。

これで日本は3戦目を終えて「1勝2敗」。予選リーグは1グループ8チームでの総当たり戦となっており、上位2チームが五輪出場権の残り2枠をめぐるプレーオフに進出できます。