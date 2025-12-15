郷ひろみ「運動も問題なくできるようになった」、“不調”からの報告にファン安堵「心配しました」「良かったぁ」
歌手の郷ひろみ（70）が15日、自身のインスタグラムを更新。痛めていた肩について「運動も問題なくできるようになった」と報告。簡単にできる上半身のストレッチを紹介した。
【写真】70歳で“伸び伸び！”柔軟なスタイルを披露した郷ひろみ
郷は「ボクトレ」と題したトレーニング動画を定期的に更新している。今回は、背中周り＆肩回りをほぐす動きを紹介した。
コメントで「お陰様でボクの肩は運動も問題なくできるようになったけど、肩を労りつつ無理のない運動やストレッチをしているよ」とコメント。「皆さんも適度にコツコツ運動を続けようね。続けることが大切だよ」と呼びかけた。
郷は10月18日、東京・日本武道館で70歳記念メモリアルコンサートを開催。リハーサル中に、激しい痛みで腕が上がらなくなり、緊急で病院に行ったことなどを10月26日放送のMBS・TBS系『情熱大陸』（後11：00）で明かしていた。
肩の状態がよくなっていることを知ったファンからは「あぁ、腕肩が伸びてますね 良かったぁ」「心配しました もう痛くないというご報告は本当に嬉しいです」「明るいひろみ様笑顔観れてしあわせです」「無理のない様にして下さい」など、安堵のコメントが多数寄せられた。
【写真】70歳で“伸び伸び！”柔軟なスタイルを披露した郷ひろみ
郷は「ボクトレ」と題したトレーニング動画を定期的に更新している。今回は、背中周り＆肩回りをほぐす動きを紹介した。
コメントで「お陰様でボクの肩は運動も問題なくできるようになったけど、肩を労りつつ無理のない運動やストレッチをしているよ」とコメント。「皆さんも適度にコツコツ運動を続けようね。続けることが大切だよ」と呼びかけた。
肩の状態がよくなっていることを知ったファンからは「あぁ、腕肩が伸びてますね 良かったぁ」「心配しました もう痛くないというご報告は本当に嬉しいです」「明るいひろみ様笑顔観れてしあわせです」「無理のない様にして下さい」など、安堵のコメントが多数寄せられた。