青森県八戸市で震度6強を観測した大地震から15日で1週間、休校が続いていた高校2校が再開しました。

このうち八戸東高校では、午前8時20分のホームルームにあわせて生徒たちが徒歩や保護者の車で登校していました。

震度6強の地震が発生してから休校していた八戸東高校は、専門家の診断で「倒壊の恐れはない」と判断されたため再開されました。ただ損傷した基礎部分の上にある化学室と生物室、それに第2職員室は使用できないままとなっています。

八戸東高校の生徒

「（休校期間は）家で勉強したりとか、友達とここわかる？とか聞いて勉強をしていました」

「きょう無事に登校できて良かったです。友人と過ごせる時間が短くなってしまったのですけど、その分、これからの時間をより大切にしていきたいなと思いました」

「（勉強は）今まで以上に頑張りたいと思います」

県によりますと、これまでの地震で負傷者が32人、建物被害は540件に上っています。

NTTの鉄塔が損傷した影響による周辺48世帯の避難指示は継続しています。JR八戸線は高架橋の損傷による全線の運休が、七戸町では147世帯の断水が続いています。

気象庁は後発地震注意情報を継続して、日頃の備えを確認するよう引き続き呼びかけています。