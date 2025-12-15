なかやまきんに君、筋トレ文字＆写真で説明 上腕二頭筋の鍛え方は「2秒ほど止める」
お笑い芸人・なかやまきんに君が15日、自身のXを更新。筋トレ「アームカール」の仕方を丁寧な文言と写真で報告した。
【写真】血管やばっ！太すぎる上腕二頭筋 なかやまきんに君の筋トレショット
定期的に筋トレについて語るきんに君は「【アームカール】ターゲットは上腕二頭筋」と、筋トレのポイントを説明。
基本的なポイント
(スタートポジションで)
1、肩を下げる
2、少し胸を張る
3、動作中は出来るだけ肘の位置を変えない(チーティング防止)
4、収縮動作で前腕少し回外させる(小指側をやや外側に捻る)
5、最大収縮時(トップポジション)で2秒ほど止める
※オリジナルのテクニックもあると思いますが基本を押さえた上でアレンジしてみましょう。
丁寧に伝えると「ダンベルを挙げたり下げたりの動作ですが奥深いですね。皆さん、今日も楽しみながらトレーニングを行いましょう」と呼びかけた。
