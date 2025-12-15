Ｊ２藤枝の監督に就任する槙野智章氏が１５日、静岡・藤枝市内で就任会見を行った。自身初となるＪクラブでの指揮に「ワクワクしています。オファーをいただいてから、藤枝というクラブに対して自分がどうコミットできるのか、どう変えていけるのか、そして多くの方に興味を持ってもらうにはどうすればいいのかを考えてきました。１日は２４時間ありますが、今は２４時間では足りないほどサッカーを楽しんでいます」と、にこやかに語った。

会見では冒頭の約１４分間を使い、自作のスライドを用いて目指す方針などを具体的に説明。チームが積み上げてきた攻撃的サッカーに自身の経験を加え、さらに魅力的なスタイルへ昇華させていく考えを示した。テーマの一つとして「Ｍｉｒａｇｅｏ（ミラージオ）」を挙げた。「Ｍｉｒａｇｅ（迷彩）」「Ｎｅｏ（新時代）」「Ｇｏ（行く）」を掛け合わせた造語で「どこから攻めてくるか分からない、幻のような攻撃で、見ていて予測不能で楽しいスタイル」と説明。「来年の流行語（大賞）を狙っています」と語り、報道陣を笑わせた。

また、現役時代に他の選手から呼ばれていたこともあり、チーム内での呼び名は「ミスター」を希望しているという。