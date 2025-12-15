ヘラヘラ三銃士ありしゃん、双子のハーフバースデー写真公開「おめめがまんまる」「成長早い」の声
【モデルプレス＝2025/12/15】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のありしゃんが12月13日、自身のInstagramを更新。子どものハーフバースデー写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気YouTuber「おめめがまんまる」桃太郎＆うさぎ衣装着た双子顔出し
ありしゃんは「ハーフバースデーの写真が出来ました」とつづり、双子の写真を複数枚投稿。桃太郎やうさぎの衣装、ポケモンのキャラクターの衣装を合わせにっこりと写る子どもたちの写真を披露している。
この投稿に「可愛すぎる」「子どもの成長って早い」「おめめがまんまる」「すでにイケメン」「ハーフバースデーおめでとう」「ママも毎日お疲れ様」「満面の笑顔が癒やし」などとコメントが寄せられている。
ありしゃんは、2024年12月22日、年下の一般男性との結婚、妊活を経て二卵性の双子を妊娠したことを発表。2025年6月4日には帝王切開で双子を出産したことを明かした。（modelpress編集部）
