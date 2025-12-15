「今日好き」寺島季咲、美脚際立つ韓国旅コーデ披露「大人っぽい」「振り向き美人」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/12/15】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた寺島季咲が12月13日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネート姿に反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出演美女「振り向き美人最高」美脚際立つミニスカ姿
寺島は「駱山公園のカフェ景色綺麗だった」とつづり、夜景が広がるカフェのテラスでの写真を投稿。黒のトップスに水玉のスカートを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つコーディネートで椅子に座る姿を披露している。
この投稿に「夜景も季咲ちゃんも綺麗」「大人っぽくてドキドキする」「振り向き美人最高」「コーディネート真似したい」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。寺島は「卒業編2024 inプーケット」「卒業編2024 inセブ島」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
