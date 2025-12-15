【白菜の新しい食べ方】生のシャキシャキ感が新鮮『白菜と鶏肉の和風シーザーサラダ』

冬野菜の代表格の白菜。鍋の具として親しまれていますが、じつは生でも食べられるのをご存じですか？ 今回ご紹介するメニューは、「鶏肉と白菜の和風シーザーサラダ」。香ばしく焼いたカリカリの鶏もも肉と、生の白菜のシャキシャキとした食感のコントラストが絶妙です！

『鶏肉と白菜の和風シーザーサラダ』のレシピ

材料（2人分）

鶏もも肉……1枚（約250g）

白菜……1/8株（約250g）

〈ドレッシング〉

マヨネーズ……大さじ3

しょうゆ……小さじ1と1/2

粉チーズ……適宜

塩

粗びき黒こしょう

サラダ油

作り方

（１）下ごしらえをする

鶏肉は余分な脂肪を取り除き、筋を切る。白菜は葉としんに分け、葉は一口大に、しんは小さめの一口大に切る。ボールにドレッシングの材料を混ぜる。

（２）鶏肉を焼く

鶏肉は塩小さじ1/3、粗びき黒こしょう少々をふる。フライパンにサラダ油小さじ1を弱めの中火で熱し、鶏肉を皮目を下にして入れる。フライ返しでときどき押さえながら、肉の端が白っぽくなるまで9〜10分焼く。上下を返し、弱火にして3分ほど焼く。

（３）仕上げる

鶏肉を幅2cmほどに切る。器に白菜を盛り、鶏肉をのせる。ドレッシングをかけ、粉チーズと、粗びき黒こしょう適宜をふる。

市瀬 悦子イチセ エツコ 教えてくれたのは… 料理家 食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2021年1月17日号より）