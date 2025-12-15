「鬼滅の刃」無限城編 第一章“鬼殺隊応援上映”。善逸役・下野紘登壇イベントも
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
公開中の映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』において、12月28日に全国10の劇場にて「鬼殺隊」応援上映が開催される。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』鬼殺隊応援上映の心得
「鬼殺隊」応援上映では、サイリウム・ペンライトの持ち込みや、キャラクターに声援を送ることが可能。鎹鴉(かすがいがらす)による「応援ガイド」は上映前にスマートフォンアプリ「HELLO! MOVIE」をダウンロードすることで楽しめる。（応援ガイドは応援上映会でのみ体験可能）
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
さらに、我妻善逸役・下野紘さん登壇の応援上映開幕イベントがTOHOシネマズ池袋にて12月21日に開催決定。本上映でも鎹鴉の副音声による「応援ガイド」を体験できる。『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』「鬼殺隊」応援上映詳細
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
実施日時
12月28日17時より 全国一斉上映
販売開始
12月25日午前0時より 各劇場HPで販売開始
実施劇場
＜北海道＞TOHO シネマズすすきの
＜宮 城＞TOHO シネマズ仙台
＜東 京＞TOHO シネマズ日比谷、TOHO シネマズ新宿、TOHO シネマズ池袋
＜神奈川＞T・ジョイ横浜
＜愛 知＞ミッドランドスクエアシネマ
＜大 阪＞TOHO シネマズなんば
＜広 島＞広島バルト１１
＜福 岡＞Ｔ・ジョイ博多
※詳細は各劇場のホームページを確認。
実施日時
12月21日16時の回（上映前イベント）
実施劇場
TOHOシネマズ池袋
チケット販売について
Web販売：12月18日午前0時より
劇場窓口販売：12月18日オープン時より(※チケットが残っている場合のみ販売)
料金：通常料金