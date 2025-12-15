(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

公開中の映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』において、12月28日に全国10の劇場にて「鬼殺隊」応援上映が開催される。

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』鬼殺隊応援上映の心得

「鬼殺隊」応援上映では、サイリウム・ペンライトの持ち込みや、キャラクターに声援を送ることが可能。鎹鴉(かすがいがらす)による「応援ガイド」は上映前にスマートフォンアプリ「HELLO! MOVIE」をダウンロードすることで楽しめる。（応援ガイドは応援上映会でのみ体験可能）

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

さらに、我妻善逸役・下野紘さん登壇の応援上映開幕イベントがTOHOシネマズ池袋にて12月21日に開催決定。本上映でも鎹鴉の副音声による「応援ガイド」を体験できる。

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』「鬼殺隊」応援上映詳細

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

実施日時

12月28日17時より 全国一斉上映

販売開始

12月25日午前0時より 各劇場HPで販売開始

実施劇場

＜北海道＞TOHO シネマズすすきの

＜宮 城＞TOHO シネマズ仙台

＜東 京＞TOHO シネマズ日比谷、TOHO シネマズ新宿、TOHO シネマズ池袋

＜神奈川＞T・ジョイ横浜

＜愛 知＞ミッドランドスクエアシネマ

＜大 阪＞TOHO シネマズなんば

＜広 島＞広島バルト１１

＜福 岡＞Ｔ・ジョイ博多

※詳細は各劇場のホームページを確認。

我妻善逸役・下野紘さん登壇 応援上映開幕イベント詳細

実施日時

12月21日16時の回（上映前イベント）

実施劇場

TOHOシネマズ池袋

チケット販売について

Web販売：12月18日午前0時より

劇場窓口販売：12月18日オープン時より(※チケットが残っている場合のみ販売)

料金：通常料金