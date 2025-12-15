Travis Japan、7人揃って忘年会の“路上自撮り”ショットを公開 ご飯→カラオケ報告にファン「仲良しすぎ」
7人組グループ・Travis Japanの松田元太が15日、自身の公式インスタグラムを更新。メンバー7人がプライベートで集合した忘年会の様子をアップしている。
【写真あり】Travis Japan、プライベート忘年会を報告
松田は「#トラジャ」「#忘年会」「#2025」「#笑い過ぎた」「#最高なヤツら過ぎる」と路上での自撮り集合ショットを公開。さらに、七五三掛龍也も同日、インスタグラムを更新し、「トラジャ忘年会」として別角度の集合写真を披露し「#ご飯食べてそのあとカラオケも行った」と詳細も報告した。
コメント欄では「最高の1枚みせてくれてありがとー！」「最高の7人すぎるよ」「みんなの笑顔がずっと続いて欲しい」「仲良すぎでこっちまで幸せ」「忘年会揃って出来てほんと良かったね」と貴重な一枚にファンから反響が相次いでいる。
