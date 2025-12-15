高橋ユウ、元K-1ファイターの夫と「久々」2ショット披露「美男美女」「ユウさん綺麗」
モデルの高橋ユウ（34）が15日、自身のインスタグラムを更新。夫で元K-1ファイター・卜部弘嵩（36）との“久々”という2ショットを披露した。
【写真】「美男美女」「ユウさん綺麗」夫・卜部弘嵩との夫婦ショットを披露した高橋ユウ
高橋は「気づいたら久々の2ショット @hirotakaurabe 母が子ども達を連れてきてくれるのを待っている間」とのコメントとともに、2人で笑顔を見せる写真をアップした。
この投稿にファンからは「美男美女やおもたら、ゆうちゃんーーー」「ユウさん綺麗」などのコメントが寄せられている。
高橋は2018年7月に日本テレビ系バラエティー番組『行列のできる法律相談所』の番組内で、卜部から公開プロポーズを受け、同年10月に結婚。20年1月に長男・禅清くん（5）、22年12月に次男・倫壽くん（3）を出産した。
【写真】「美男美女」「ユウさん綺麗」夫・卜部弘嵩との夫婦ショットを披露した高橋ユウ
高橋は「気づいたら久々の2ショット @hirotakaurabe 母が子ども達を連れてきてくれるのを待っている間」とのコメントとともに、2人で笑顔を見せる写真をアップした。
この投稿にファンからは「美男美女やおもたら、ゆうちゃんーーー」「ユウさん綺麗」などのコメントが寄せられている。
高橋は2018年7月に日本テレビ系バラエティー番組『行列のできる法律相談所』の番組内で、卜部から公開プロポーズを受け、同年10月に結婚。20年1月に長男・禅清くん（5）、22年12月に次男・倫壽くん（3）を出産した。