『終幕のロンド』国仲涼子、中村ゆりと“女子トーク”「初共演で素敵な方だなぁと思っていました」【コメントあり】
俳優・歌手の草なぎ剛が主演するカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）の第10話が、きょう15日に放送されるのに先立って、森山静音を演じる国仲涼子のコメントが到着した。
【場面カット】怪しげな雰囲気…真剣な表情の静音（国仲涼子）
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
第9話では、もう会わないと決めたはずの樹と真琴（中村ゆり）が、樹の息子・陸（永瀬矢紘）に思わぬ事態が起きたことで再会し、互いを思う気持ちが加速。一方で、「お互い皮肉な巡り合わせですね」という言葉どおり、互いに真琴と知人関係にある樹と静音（国仲）が出会い、利人（要潤）との不倫の裏に隠された静音の本音が明らかになった
【コメント】
■国仲涼子
――これまでの放送を終えて、周囲の反応・反響はいかがですか？
初回から、何か怪しげな様子で登場していましたが、御厨家とのつながりもそういうことだったんだ！と周りから声をいただきました。
――静音はその行動に何か意味があるような…たくさんの伏線を漂わせている役かと思います。序盤では特に「ここに国仲涼子がいるということは何かある…」との声もありましたが、ご本人としてはどう受け止めていますか？
監督とは初回から怪しさを出し過ぎるのはやめようと話していたので、表情をあまり作らないようにと自分の中で気をつけていました。
――撮影現場でのエピソードお教えください。
中村ゆりさんとのシーンは楽しみにしていました。初共演で素敵な方だなぁと思っていました。ゆりさんが待ち時間に『ちゅらさん』のことを話してくれたり、歳も近いこともあって、女子トークもしました！
――撮影を乗り切る国仲さん自身のリラックス方法を教えてください。
とにかくよく寝ることです！そして、夜ご飯は食べすぎず早めの就寝を心がけています。しっかり寝ると全てが整います。
――ラスト2回となりました。10話の見どころ・視聴者へのメッセージをお願いします。
御厨家の真相を暴く行動に出ます。今までどんな思いで御厨家の近くにいたのか、第10話は静音の本当の気持ちが現れる回でもあります！最終話までの展開も早いので、チェックしてください！
