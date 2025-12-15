優里、「ベテルギウス」以来4年ぶりドラマ主題歌決定 主演・竹内涼真も喜び「これも何かの巡り合わせ」
シンガーソングライター・優里が、来年1月13日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜 後9：00）の主題歌を担当することが決定した。
【写真】竹内涼真×井上真央『再会〜Silent Truth〜』ビジュアル
本作は、人気作家・横関大氏が上梓した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した主人公・飛奈淳一（竹内涼真）ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手・岩本万季子（井上真央）と再会するのだが…あろうことか、彼女は新たに発生した殺人事件の容疑者で、犯行に使われたのは、あの日埋めたはずの拳銃だった。宿命的な再会から始まる、この冬一番切ないヒューマンラブミステリー。
本作の主題歌は、優里の新曲「世界が終わりました」。「ドライフラワー」や「ベテルギウス」など、胸を打つ名曲を次々と生み出してきた優里だが、ドラマの主題歌を担当するのは「ベテルギウス」（2021年10月期放送・江口のりこ主演ドラマ『SUPER RICH』の主題歌）以来、約4年ぶり。
「世界が終わりました」は「この世界の全て 森羅万象よりも君が大事だって事」と歌う、壮大なミディアムロック。『再会〜Silent Truth〜』の主人公やその友人が、色々な過去を持ちながら何かを探し、求め生きていく姿と、その先の未来に寄り添った、優里にとって新境地となるラブソングだ。
■優里 コメント
「世界が終わりました」は、ただ一つ守りたいものがあるとするとそれは何か？という問いから考え始めた曲です。ドラマ『再会〜Silent Truth〜』のお話をいただいた時に、僕が歌いたいと思っていたことと同じ想いを感じて、そこから一気に完成させました。主人公やその友人がそれぞれ色々な過去を持ちながら、何かを探し、求め生きていく。この曲がその先にある未来に寄り添い、ドラマ『再会〜Silent Truth〜』と一緒に歩んでいく曲になったらうれしいです。
■竹内涼真（飛奈淳一・役） コメント
今回、主題歌が優里さんと聞いて、とてもうれしかったです。以前一度お会いしたことがあったので、これも何かの巡り合わせなのかなと、ひとりで喜んでいました。曲を聴かせて頂き、心の奥底をぎゅっと掴まれるような感覚になりました。つらい時や全てを失って、もう終わりにしたい気持ちになった時でも、人はどこかで最後に愛を求めるんだろうなと考えさせられる歌詞とメロディーでした。そして今回のドラマ『再会〜Silent Truth〜』にもすごくリンクしていると思います。中でも「森羅万象」という言葉がとても印象的で、どんな困難にぶつかっても全てに意味があって、それは幸せへ向かうためなんだと、背中を押してくれるフレーズでした。僕が演じる役は精神的にとてもきつい役ですが、この歌を聴きながら一生懸命ゴールへ進んで行きたいです。
■峰島あゆみ氏（テレビ朝日プロデューサー） コメント
容疑者として再会した幼なじみたちの、“大切な人を守りたい”という想いが物語を動かしていくので、その感情に寄り添いながらも物語に力を与えてくれる曲を、とお願いしました。“君のそばにいるよ”という優しい楽曲を想像していたのですが、「世界が終わりました」は、さらに、孤独や痛み、自分の生と向き合う曲で、ぐいっと心を持っていかれてしまいました。物語の “大切な人を守りたい”という矢印と、楽曲の “君がいるから自分がいられる”という矢印が交わって物語にさらに深いうねりが生まれたように感じています。これから始まる『再会』を、優里さんの「世界が終わりました」とともに紡いでいけることをとてもうれしく思います！
