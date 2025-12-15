“ミスター藤枝”誕生へ！サッカー元日本代表で、J2藤枝の槙野智章新監督が15日、本拠地の藤枝総合で就任会見に臨んだ。

オリジナル色満載の熱い決意表明だった。現役引退会見時と同様にプロジェクターを使用し、自身の考えを熱くプレゼン。「観ている人も、やっている人も楽しいサッカーをしたい」という意気込みとともに「マネジメント」、「タクティクス」、「カルチャー」をテーマにホームタウンなどピッチ外を含めた「チームづくり」を目指す考えを示した。

その後、監督としての自身の呼び方に言及。「“ミスター”です。現役時代にも選手にそう呼ばれていたが、願いでもある」と第一人者や象徴的存在を示す呼称を選んだ。ただ「自分が前に出るのではなく、チームが勝てるようにやっていきたい」。この日明かした思いを中心となって実現することへの決意が呼び名にも表れた。

新シーズンに向けては太田吉彰ヘッドコーチと杉浦大輔コーチの就任が発表され、新戦力としてJ3松本からMF菊井悠介が完全移籍で加入。秋春制移行に伴う明治安田Jリーグ百年構想リーグ、そして26〜27年J2リーグを見据え、さらに準備を進める。