花束からの自腹プレゼント。12月10日に誕生日を迎えた安田大サーカスのクロちゃんが12月12日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、共演者からの祝福に感激した。

【映像】田中れいながクロちゃんに用意した意外な誕生日プレゼント

番組冒頭でのことだった。クロちゃんが「今日、来てくれている先輩アイドルちゃんは、こちらの方です！」と紹介すると、準レギュラーである元モーニング娘。の田中れいなは「はい！田中れいながお知らせします！」と発言。一同が「えっ！？」「なに！？」などと興味を示す中、「クロちゃん、目をつぶってください」と述べた。

これを受け、クロちゃんが目をつぶった状態でドキドキしながら唇を尖らせると、「まだやってくれるったい、こんなれいなにも」と感謝。そのまま「目を開けて！」と指示を出し、バースデーソングを歌いながら花束を渡した。

これにクロちゃんが「わー！ウソでしょ！？ありがとうございます！」と反応すると、田中は「まだあります。私のバッグから…」と私物のバッグからキャラクターの袋に入ったプレゼントを手渡し。「開けてください。開けてる最中、しゃべりますね」と前置きの後、「12月10日じゃないですか？で、私、連絡しようと思ったんですけど、前に『のど（声帯ポリープ手術）大丈夫ですか？』ってLINEした時に冷たかったから。また冷たくされるのが嫌だったから、連絡はしなかったんですね」と告げた。

続けて、「でも、すぐ会えるやんって思って。クロちゃん（のプレゼント）何にしようって思った時に、私が何年も前に『クロちゃんって何の駄菓子が好きなんですか？』って言った時に『ナンバーワン』って言ってたやつをメモしてて。それを渡しました」と説明。気になるプレゼントの中身はきなこ棒で、クロちゃんは「めっちゃ好きなやつ！」「わー！うれしい」と大喜びした。

その流れで、田中は「（入店した）おかしのまちおかにあるきなこ棒を全部買いました」とも付言。共演者たちが「ええー！？」「買い占めたんだ！？」などと笑うと、クロちゃんも「すごーい！きなこ棒だらけ！」「ありがとうございまーす！」とハイテンションな様子だった。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

