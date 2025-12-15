『仮面の忍者 赤影』武器商人の「秘密の部屋」が…子ども心くすぐるギミックに「おお〜！」 一見普通の店に隠された秘密

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

12月14日（日）に放送された第7話では、赤影（佐藤大樹）たちが謎の商人・織辺多門（笠原秀幸）の店を訪れた。そこは一見普通の店だが、子ども心をくすぐるギミックが隠されており…。

【映像】招き猫を回すと…

◆謎の商人・織辺多門が登場！

第7話では信長が重臣である羽柴秀吉（柄本時生）と滝川一益（忍成修吾）に、それぞれ毛利と北条を同時に攻めるよう指示した。

その後、一益は深く笠を被り暗い色の服を身にまとって、骨董や茶器などを売る店に足を踏み入れる。「おいでやす」と出迎えた店主の多門は「何をお求めで？」と一益に質問した。

これに一益が「ここにはないものを」と答えると、多門の様子が一変。多門はいきなり銃を向け、一益もまたすかさず銃を構える。

すると多門は「まいど。おおきに」と笑顔を見せ、一益と武器製作の取引を始めた。

そんななか、店の外には一益の後をつけてきた怪しい男（小野塚勇人）がいた。これに気づいた赤影たちは怪しい男を攻撃し、店内に気絶した男が倒れてくる。

赤影たちが一益に男につけられていたことを説明していると、多門は営業中に物騒な話をするのは困ると割り込み、近くにあった招き猫の向きを変えた。

すると突然店の棚が動き、地下に続く階段が出現。

この仕掛けを見た赤影たちは驚き、青影（木村慧人）は「おお〜！」と興奮する。

武器を購入するための一益と多門の暗号のようなやり取りや、置物を動かすことで登場する隠し部屋など、子ども心をくすぐる要素が盛りだくさんの第7話となっていた。