「熟女熱～シたいこと ぜんぶ サセられる～」第12話「三人でリスク犯し熱1」がヤンマガWebにて公開！【最新話】
【第12話1】 12月14日 公開
講談社は12月14日、マーズ松井氏（原作）と三日閉両氏（マンガ）、森粼洸貴氏（脚本協力）によるマンガ「熟女熱～シたいこと ぜんぶ サセられる～」第12話「三人でリスク犯し熱1」をヤンマガWebにて公開した。
本作は、テレアポセンターに勤めるマツイが、なぜか女性社員たちから人気のある大森部長からアドバイスを受けつつ、課内の女性たちと大人の付き合いをしていくセクシーコメディ。第12話1では、アヤがヨーコを試すために、マツイに協力を求める。
年上のお姉様たちに囲まれて働く若手社員・マツイ。オフィスに馴染めない彼だったが、部長から「オトナの女性との付き合い方」をレクチャーを受けたことで、熟女の魅力と快楽を知っていく…!! 漢の“ためになる”セクシーコメディ!!