　日本サッカー協会(JFA)は15日、「IBARAKI Next Generation Cup2025」(ケーズデンキスタジアム水戸/茨城)に向けたU-22日本代表メンバーを発表した。

　活動期間は21日から27日までとなり、24日に同大会の準決勝でU-21関東大学選抜と対戦。27日に3位決定戦と決勝が行われる。

　全日本大学サッカー選手権大会(インカレ)に出場している選手については、遅れてチームに合流する予定。同代表は今後、来年1月開幕の「AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026」に臨む。

以下、招集メンバー

■フタッフ

▽監督

大岩剛

▽コーチ

羽田憲司

越智滋之

▽GKコーチ

佐藤洋平

▽フィジカルコーチ

矢野由治

▽テクニカルスタッフ

和氣昌平

■選手

▽GK

12 小林将天(FC東京)

1 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋グランパス)

23 荒木琉偉(ガンバ大阪)

▽DF

19 塩川桜道(流通経済大)

15 市原吏音(RB大宮アルディージャ)

3 高橋仁胡(セレッソ大阪)

7 梅木怜(FC今治)

5 関富貫太(桐蔭横浜大)

2 永野修都(ガイナーレ鳥取)

21 土屋櫂大(川崎フロンターレ)

25 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)

22 森壮一朗(名古屋グランパス)

▽MF

14 大関友翔(川崎フロンターレ)

16 小倉幸成(法政大)

4 石渡ネルソン(いわきFC)

27 碇明日麻(ハノーファー/ドイツ)

26 矢田龍之介(筑波大)

18 佐藤龍之介(ファジアーノ岡山)

6 嶋本悠大(清水エスパルス)

13 川合徳孟(ジュビロ磐田)

▽FW

10 古谷柊介(東京国際大)

17 久米遥太(早稲田大)

8 齋藤俊輔(水戸ホーリーホック)

20 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)

9 横山夢樹(FC今治)

24 道脇豊(ベフェレン/ベルギー)

11 石橋瀬凪(湘南ベルマーレ)