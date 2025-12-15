U-22日本代表メンバー発表! 欧州組2人や多数のJリーガー、背番号10は大学生
日本サッカー協会(JFA)は15日、「IBARAKI Next Generation Cup2025」(ケーズデンキスタジアム水戸/茨城)に向けたU-22日本代表メンバーを発表した。
活動期間は21日から27日までとなり、24日に同大会の準決勝でU-21関東大学選抜と対戦。27日に3位決定戦と決勝が行われる。
全日本大学サッカー選手権大会(インカレ)に出場している選手については、遅れてチームに合流する予定。同代表は今後、来年1月開幕の「AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026」に臨む。
以下、招集メンバー
■フタッフ
▽監督
大岩剛
▽コーチ
羽田憲司
越智滋之
▽GKコーチ
佐藤洋平
▽フィジカルコーチ
矢野由治
▽テクニカルスタッフ
和氣昌平
■選手
▽GK
12 小林将天(FC東京)
1 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋グランパス)
23 荒木琉偉(ガンバ大阪)
▽DF
19 塩川桜道(流通経済大)
15 市原吏音(RB大宮アルディージャ)
3 高橋仁胡(セレッソ大阪)
7 梅木怜(FC今治)
5 関富貫太(桐蔭横浜大)
2 永野修都(ガイナーレ鳥取)
21 土屋櫂大(川崎フロンターレ)
25 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
22 森壮一朗(名古屋グランパス)
▽MF
14 大関友翔(川崎フロンターレ)
16 小倉幸成(法政大)
4 石渡ネルソン(いわきFC)
27 碇明日麻(ハノーファー/ドイツ)
26 矢田龍之介(筑波大)
18 佐藤龍之介(ファジアーノ岡山)
6 嶋本悠大(清水エスパルス)
13 川合徳孟(ジュビロ磐田)
▽FW
10 古谷柊介(東京国際大)
17 久米遥太(早稲田大)
8 齋藤俊輔(水戸ホーリーホック)
20 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)
9 横山夢樹(FC今治)
24 道脇豊(ベフェレン/ベルギー)
11 石橋瀬凪(湘南ベルマーレ)
