2026年1月7日よりテレビ大阪で放送がスタートする、チュートリアルの徳井義実と桃月なしこのW主演ドラマ『令和に官能小説作ってます』の追加キャストとして、髙畑遊、九十九黄助、内藤秀一郎、西野遼、早織、八木奈々、遠藤久美子、星田英利、遼河はるひ、倉須洸、山本かりんの出演が発表。また、主題歌を#Mooove!が担当することが決定し、あわせてキービジュアルと予告が公開された。

本作は、官能小説界のトップを走るフランス書院で実際に起こった話をベースにしたさとうユーキ著の同名コミックエッセイを原案にした、ちょっと淫らで笑える異色のお仕事ドラマ。 官能小説編集部をまとめ、穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治をチュートリアルの徳井、マンガ編集者を夢見るも官能小説編集部に配属された新人編集者・大泉ましろを桃月がそれぞれ演じ、ともに地上波連続ドラマ初主演を務める。

今回新たに発表されたのは、編集部のメンバーをはじめとした個性豊かな登場人物を演じるレギュラーキャスト。

遊と学としても活躍する髙畑は、ましろの先輩で言いたいことをズバズバと言う編集者・渡瀬美帆役を、九十九は、ストレートすぎる性格の渡瀬とは正反対に、コンプライアンスを気にする性格の編集者・石神井健人役を演じる。

内藤は、フランス出版の看板作家の一人で“鬼畜モノ”の第一人者である神室氷雨役を、西野は、AIが具現化したましろの妄想彼氏・エースケ役を、早織はフランス出版の看板作家の一人で“不倫モノ”で人気の東雲妖子役を演じる。

また、八木がましろの妄想内のお姉さん「隣人さん」役、遠藤が熱心に働く玉川を陰で支える妻・玉川瞳役を、星田がフランス出版の大御所作家・古田剣役、遼河がましろの母親で弁護士の大泉道代役、倉須がましろの弟で母・道代と同じく弁護士の大泉蒼役、山本が編集長である父を自慢に思っている玉川の娘・玉川由良役をそれぞれ演じる。

公開されたキービジュアルは文字が敷き詰められ、作品の世界観を表したものに。あわせて公開された30秒予告には、W主演の徳井と桃月のほかキャスト陣の姿が捉えられている。

さらに本作のオープニングテーマは、#Mooove!の「アンチバキューマー」に決定。発表に際し、#Mooove!からはコメントも到着した。

・#Mooove!（オープニングテーマ）コメント

この度 #Mooove!は、ドラマ「令和に官能小説作ってます」のオープニングテーマを担当させていただくことになりました...…！ 本当にありがとうございます！ しかも主演は、私たちの大好きな事務所の先輩！ 桃月なしこさん……！そして、私たちにとってはじめての“オープニングテーマ”という大役をいただけて、本当に嬉しくて、感謝の気持ちでいっぱいです。そしてそして……！#Mooove!は新しく3人のメンバーが仲間入りし、7人体制はじめての楽曲「アンチバキューマー」を12月10日に配信リリースしました！SNSって、ときどき心がしんどくなることもあるけど、この楽曲を聴いてくれた方の気持ちが少しでも軽くなったり、批判などに負けずに頑張ろう！ と思えるきっかけになったらいいなって、そんな願いを込めて歌いました！誰かの意見に流されたり誰かの言葉で傷つくんじゃなくて、自己肯定感高くていいんですっ！みんなを虜にしちゃう魅力、あなたにもあるから、ありのままでいいんですっ！このSNS時代に一緒にムーブメント起こしちゃいましょう!!! 余裕っしょ!!!!

（文＝リアルサウンド映画部）