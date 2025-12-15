ディー・エル・イー<3686.T>が３日続伸している。この日、ＡＩ事業の一環として、「しゃべくりＡＩ」サービスを開始したと発表しており、好材料視されている。



「しゃべくりＡＩ」サービスは、ＡＩキャラクターを簡単に自社用にカスタマイズでき、プロモーションやＳＮＳ運用などで使用できるサービス。同サービスを利用することで自社が保有するキャラクターをＡＩキャラクター化し使用するだけでなく、「鷹の爪団」の「吉田くん」などＤＬＥの保有するＩＰをカスタマイズでき、自社ＰＲや商品プロモーションなどで使用できるようになる。なお、同件が２６年３月期業績に与える影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS