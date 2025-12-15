¡Ö´Ú¹ñ¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¾×·â¤À¡×ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼Åê¼ê¤ÎWBC»²ÀïÂ³¡¹¡¢¶Ã¤±£¤»¤Ê¤¤´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¼ÂÏÃ¤Ê¤Î¤«¡©¡×
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC¤Ø¤Î½Ð¾ì°Õ»×¤ò¼¡¡¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Ï¡Ö¡È¾×·â¡É´Ú¹ñ¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÄÆüËÜ¤ÎWBCÂåÉ½¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Åê¼ê¤À¤±¤Ç8¿Í¤Ï¼ÂÏÃ¤Ê¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÅê¼ê¡¦µÆÃÓÍºÀ±¤Ï12·î13Æü¡¢´ä¼ê¸©²Ö´¬»ÔÆâ¤ÎÎý½¬»ÜÀß¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
µÆÃÓ¤ÏÆüËÜ¤¬Í¥¾¡¤·¤¿Á°²ó¤Î2023Ç¯WBC¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇWBC½Ð¾ì·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¡¢½êÂ°µåÃÄ¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤ÏWBC½Ð¾ì¤Î°Õ»×¤ò¤¹¤Ç¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µÆÃÓ¤Ï2019Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢7¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»¤Ç48¾¡58ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.46¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç33»î¹ç¡Ê178.1²ó¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢7¾¡11ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.99¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏµÆÃÓ¤¬¥¨¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ë¼¡¤°2ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÈ¯¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ÎWBCºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼30¿ÍÃæ15¿Í¤¬Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬È¾¿ô¶á¤¯¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï½Ð¾ì¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢»³ËÜÍ³¿¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏWBC½Ð¾ì¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£±Ê¾ºÂÀ¡Ê¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢Àé²ìÞæÂç¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¢¾¾°æÍµ¼ù¡Ê¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¿Ê½Ð¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëº£°æÃ£Ìé¡Êºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÅê¼ê¤Ï8¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÃ«¤ÎÅê¼êµ¯ÍÑ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤¬¡¢»³ËÜ¤òÃæ¿´¤ËµÆÃÓ¡¢¿ûÌî¡¢º£±Ê¡¢Àé²ì¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥á¥¸¥ã¡¼ÀèÈ¯¿Ø¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤ÎÆüËÜ¡£Áª¼êÊÝ¸î¤Î¤¿¤áÅêµå¿ôÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëWBC¤Ç¤Ï¡¢¿ô¿Í¤ÎÅê¼ê¤À¤±¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï4»î¹ç¤òÀï¤¦¤¿¤á¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤È¤·¤ÆºÇÄã¤Ç¤â4¿Í¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Ï½êÂ°Åê¼ê¤ÎÅÐÈÄÆü¤äÅÐÈÄ´Ö³Ö¡¢Åêµå¿ô¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ÆÆÄ¤¬ÍýÁÛ¤Î¥í¡¼¥Æ¤òÁÈ¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬Â·¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬Âè2ÀèÈ¯¤äµß±ç¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¡¢¸½ºß¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¿ÍÅê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢WBC¤ÎÂç²ñµ¬Äê¾å¡¢ÊÆ¹ñÀÒ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¡£
´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢´Ú¹ñ·ÏÅê¼ê¤Î¥é¥¤¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡Ê¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ÎWBC½Ð¾ì°Õ»×¤òÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÂ¦¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤Ï¡¢º£µ¨42»î¹ç¡Ê48²ó¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡1ÇÔ6¥Û¡¼¥ë¥É6¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2.06¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
