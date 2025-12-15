年賀状の引き受けがきょうから全国一斉に始まり、県内でも多くの人が郵便局を訪れ思いを込めた一枚を投函しました。

【写真を見る】ぬくもりある思いを込めた一枚を…全国一斉に年賀状の引き受け始まる 配達枚数が激減 その実態と理由は（山形）

来年の元日の配達に間に合うようと、郵便局には朝から多くの人が訪れました。

記念のセレモニーを演奏で盛り上げた園児たちも一生懸命、年賀状をかきあげポストに投函です！

■年賀状 配達枚数の実態は

園児「ちょっぴり緊張しながらいれました」

山形南郵便局によりますと、今年の元日に県内で配達された年賀状はおよそ４６２万枚で、おととし（８０３万枚）と比べて３４０万枚、去年（６７７万枚）より２００万枚以上少なくなっています。

年賀状を投函した人「ひとつの楽しみ。お互い元気で生きている証拠にもなる」

郵便局によりますと、ＳＮＳを使っての年始の挨拶が普及しているほか、去年１０月、はがきの郵便料金が値上げとなったことなども影響しているということです。

■先着で「たまご」をプレゼント！

多くの人に年賀状に関心を持ってもらおうと、山形南郵便局では、きょう先着で値段が高騰している「たまご」をプレゼントするなど工夫を凝らしています。

年賀状を投函した人「今年こそは年賀状を早めに書こうとがんばった。たまごはお高いのでうれしい気持ち」

新しい年のご挨拶、年賀状。今月２５日までに投函すると来年の元日に届けられるということです。