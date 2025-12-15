香取慎吾、赤髪ツインテール女性の年齢を「小学生ですね」と予想。まさかの実年齢に「怖い」「信じられない！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

稲垣吾郎、草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾による番組『ななにー 地下ABEMA』の#98が、12月14日にABEMAにて放送された。

■年齢不詳美女たちに翻弄されるななにーメンバー

#98では、#93でお届けした「一体何歳!?年齢不詳の美女大集合」企画の第2弾を放送。今回もヤマンバ風メイクのギャルや赤ちゃんのような衣装を着た女性など、実年齢と見た目に差がある年齢不詳美女たちが集結。ななにーメンバーは、ご褒美を賭けて、A～Fの名札を付けた6名の女性の年齢を予想する。

なかでも、一同はEの名札を付けている“赤ちゃん風”の格好をした女性に興味津々。香取は「赤ちゃんいるよ！」と驚きの声を上げ、草なぎは「赤ちゃんの恰好をしているけど、いちばん若い。2歳半とか（笑）」と予想。一方、第1弾の年齢当てクイズにて見事全問正解したみちょぱは「意外と30歳くらい」と今回もリアルな数字を口にする。

続いて、Aの名札を付けた赤髪ツインテールの女性について、香取は「小学生ですね」、キャイ～ンのウド鈴木も「10歳ですね」と予想。しかし、その後の質問タイムで「いつも何時に起きる？」と聞かれたAの女性は「12時くらい」と回答し、ウドは「やばい、小学生じゃないわ…」と困惑。さらに「初めて好きになった芸能人は？」という質問に対し、Aの女性は「GACKTさん」と答え、一同は大混乱。「今ハマってる子もいるしな…」「YouTubeとかもやられてるから、ちょっとややこしい」「親の影響ってこともあるし…」と推理合戦が続いた。

いよいよ、ななにーメンバーを翻弄し続けた6名の女性の実年齢が明らかに。“赤ちゃん”と呼ばれたEの女性はまさかの28歳。アイドルグループ・FR2PON!のメンバーで、最年少20歳のメンバーより若く見られることも多いという。さらに、あまりに若く見られるため、深夜に外出するとほぼ毎回補導されてしまうというエピソードも飛び出した。

続いて、Aの名札を付けたコモレビヨリさんは「40歳です」と明かし、スタジオは「怖い、怖い、怖い」「信じられない！」と騒然。EXITの兼近大樹は「GACKTさん、ちょうど世代ですね」と納得の表情を見せる。現在、遠方からもファンが訪れるカリスマアパレル店員として働いているそうだが、「ちょっと前まで、BOOMERの河田キイチさんの劇団でコントをやっていました」と語り、歌手を目指し養成所に通っていた縁で、10年間舞台に立ち、幼い顔立ちを生かした子ども役を演じていたことも明かされた。

他にも、雑誌『LOALO』の読者モデルで、日焼けサロン店員とキャバクラの仕事も掛け持ちするヤマンバ風メイクの20歳女性や、アイドルグループ・スーパーマカロニサラダの44歳メンバーなど、個性豊かな年齢不詳美女たちが登場した『ななにー 地下ABEMA』#98は、現在ABEMAにて無料で見逃し配信中。

■次回はスターの素顔を大暴露！

12月21日20時より放送の『ななにー 地下ABEMA』#99は、「スターのきょうだい大集合！衝撃エピソード大連発SP！」。内田有紀の妹・澪奈、板野友美の妹・板野成美、エルフ荒川の妹・みなみ＆かんな、カノックスターの弟・しゅうや、TravisJapan松田元太の妹・KOKOROが登場し、きょうだいだから知るスターの素顔を大暴露する。

さらに、きょうだいからもらった高額プレゼントについてや、自宅での意外な素顔をぶっちゃける。

■番組情報

ABEMA『ななにー 地下ABEMA』#99

12/21（日）20:00～

出演：稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾

