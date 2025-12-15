きょうは急速に発達した低気圧の影響で、北海道を中心に暴風や暴風雪に警戒が必要です。昨夜からきょうにかけては、北海道の道東を中心に記録的な大雪や暴風になっている所があります。ピークは過ぎつつありますが、道東を中心に引き続き、交通障害などに警戒が必要です。北陸や東北の日本海側も雪や雨が降り、風が強いでしょう。関東から九州は太平洋側を中心に晴れますが、こちらも風が冷たく、空気の乾燥も進みます。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：4℃ 釧路：4℃

青森 ：6℃ 盛岡：7℃

仙台 ：9℃ 新潟：10℃

長野 ：5℃ 金沢：9℃

名古屋：12℃ 東京：14℃

大阪 ：12℃ 岡山：13℃

広島 ：13℃ 松江：12℃

高知 ：14℃ 福岡：11℃

鹿児島：15℃ 那覇：21℃

あすも太平洋側を中心に晴れますが、北陸や北日本では雨や雪の所があるでしょう。あすは強く降ることはない見込みです。水曜日は西日本や東日本でくもりや雨になります。今週はこの時期らしい気温の日が多くなりますが、週末は気温が上がり、関東から九州では最高気温が15℃以上になる見込みです。