バドミントン女子ダブルスの志田千陽選手と松山奈未選手の"シダマツペア"がSJリーグ鳥取大会で限定復活。杉山凜選手と工藤彩歩選手のペアに勝利しました。

シダマツペアは高校生の時に初めてペアを組み、2024年のパリ五輪では銅メダルを獲得しました。日本時間8月30日の世界選手権でも銅メダルに輝き、この大会を最後に11年間のペアを解消。それでも、同じ再春館製薬所に所属の2人はSJリーグ鳥取大会で限定復活しました。

ダブルス2試合、シングルス1試合の計3試合を行う今大会。シダマツペアの所属する再春館製薬所は、北都銀行と対戦。シダマツペアは、杉山選手・工藤選手ペアに2-0(21-12、21-5)で勝利します。しかし、残りの2試合で惜しくも敗れ、チームは敗れました。

試合後、志田選手は自身のInstagramで「SJリーグ鳥取大会応援ありがとうございました！早くも復活という形になりましたが、楽しかったです 久しぶりに色んな話をして懐かしい時間を過ごしました！またそれぞれ頑張ろう アクシデントもあり、サインなど対応できず申し訳ありません。また鳥取に来れますように！！」と、ペア復活の試合を振り返りました。