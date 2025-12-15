俳優宮秋人（35）と女優瀬戸さおり（36）が15日、双方のインスタグラムを更新。結婚を発表した。

2人は同一の声明をアップ。「 ご報告 私事で恐縮ではございますが、この度、宮秋人と瀬戸さおりは結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と書き出し、最後は双方の直筆サインで締めくくった。

2人はともにワタナベエンターテインメント所属。瀬戸は俳優瀬戸康史（37）の妹として知られる。

以下、発表全文。

ご報告 私事で恐縮ではございますが、この度、宮秋人と瀬戸さおりは結いたしましたことをご報告させていただきます。温かくご声援をくださる皆様、これまでお仕事でご指導いただきました皆様、友人、そして家族の深い理解と支えがあってこそ、このようなご報告をさせていただくことができ、心より感謝いたします。

今後は夫婦として、お互いを支え合いながらあたたかい家庭を築いていきます。

そして表現者として、これまで以上に精進を重ね、より良い作品をお届けできるよう努力してまいります。

感謝の気持ちを胸に、一日一日を大切に二人で歩んでまいりますので、今後とも夫婦共々よろしくお願い申し上げます。

宮秋人

瀬戸さおり