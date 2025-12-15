15日（月）北海道は積雪や吹きだまりによる交通障害に警戒してください。各地で風冷え、夜ほど寒くなるでしょう。

＜15日（月）の天気＞

発達した低気圧は北海道の東へ離れつつありますが、日本付近は冬型の気圧配置が続いています。低気圧に近い北海道では大雪や吹雪、オホーツク海側では湿ったドカ雪となっています。

東北日本海側や北陸も沿岸部で雨、内陸部で雪が降り、風も強まっています。ただ、荒天のピークは越えつつあり、午後は次第に雨や雪の範囲は狭まる見込みです。雪や雨がやんだ後も、北風の強い状態は続きますのでお気をつけください。北海道を中心に積雪や大きな吹きだまりによる立ち往生などの交通障害に警戒が必要です。

一方、関東〜九州は乾燥した冬晴れが続くでしょう。日差しがあっても北風が冷たく感じられそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

東京は前日より大幅に高くなりますが、冬の冷たい空気になりそうです。各地で風冷えとなり、朝より夜の方が寒くなるところが多いでしょう。

札幌 4℃（＋3）

仙台 9℃（-1）

新潟 10℃（-1）

東京 14℃（＋6）

名古屋 12℃（-1）

大阪 12℃（-1）

鳥取 10℃（-2）

高知 14℃（-1）

福岡 11℃（-1）

＜週間予報＞■西日本

16日（火）は山陰も晴れ間が戻り、寒さがゆるむ見込みです。17日（水）は広く雨が降るでしょう。気温は週末にかけて右肩上がりの予想です。土日はくもりや雨でも20℃近くまで上がり、季節外れの暖かさになりそうです。

■北日本・東日本北日本や北陸では18日（木）にかけて断続的に雨や雪が降る見込みです。関東は20日（土）にかけて乾燥した冬晴れが続くでしょう。東海では17日（水）の午後に一時的に雨が降る見込みです。土日は気温が高くなるため、北日本ではなだれにご注意ください。