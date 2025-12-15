女優の松本若菜（41）が14日放送のTBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）にゲスト出演。下積み時代に受けたオーディションを振り返った。

女優を目指して地元・鳥取から上京したものの仕事がなく、演技のレッスンを受けながら、鰻屋でアルバイトをしていたという松本。ある日急きょオーディションが入ったものの、シフトが動かせず、アルバイト終わりに駆けつけることになった。

当時について松本は「鰻のタレって結構匂いがつくんですよね、私服に着替えても、しっかりと髪の毛に」と回想。タレの香ばしい匂いを漂わせながらオーディションに向かうと、会場では「皆さん、“どこどこの事務所から参りました何々です。今までやってきた作品はコレとコレと…”みたいなお話をするんですけど、私は1つもない、まだ」という状況だった。

そのため「何を話そうって思った時に、コレしかないと思って」とひらめき、「“松本若菜です”って鰻のタレの匂いを嗅がせながら、“さきほどアルバイトを終えてここにやって来ました、よろしくお願いします”」と自己紹介。「そしたらそれのおかげではないと思うんですけど、受かったんですよね」と明かした。

番組パーソナリティーの安住紳一郎アナウンサーが「その話はウケたんですか？」と聞くと、松本は「ウケてました、良かったです。それで覚えててくださったのかもしれないですね」と推測しつつ、「“どうしよう、何も話すことがないからマジメに話そう”っていうふうに思わなかったから」と振り返った。

また「最初のオーディションだったので、余計に緊張とかもなかったんですよね、だからそれも良かったのかもしれない」と打ち明けると、安住アナは「今につながる松本さんの、ちょっと知的な感じと度胸を決めた時の言葉のキレの良さ、覚悟みたいなのを感じるエピソードですよね」と感心。「それで仮面ライダーのお仕事ができるようになって？」と確認すると、松本は「決まりました」と語っていた。