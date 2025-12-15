“筋肉アイドル”として注目を集めた元プロレスラーで女優の才木玲佳（33）が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。第1子妊娠を発表した。

「【ご報告】この度、新しい命を授かりました。現在は安定期に入り、身体の変化や胎動を愛おしく感じながら穏やかに過ごしています」と発表。

続けて「お仕事は可能な範囲で続けさせて頂きます。関係者の皆様のご理解ご協力に心より感謝申し上げます。無事に会える日を楽しみに、毎日を大切に過ごしたいと思います」とつづった。

才木は慶大在学中に筋肉アイドルとして活躍し、16年にプロレスラーとしてデビュー。22年に“筋肉引退”を発表し、女優に転身した。昨年11月、一般男性との結婚を報告した。

今年4月には子宮筋腫の手術を告白。「少し前に大きな子宮筋腫が見つかり…手術決まってからは不安もあったけど、担当医・病院スタッフの皆様のおかげで無事に退院！家で安静してました」と続けた。「原因不明で再発予防も難しいらしいので検診を怠らず、しばらく運動制限もあるけど焦らず日常に戻ります！」とつづっている。