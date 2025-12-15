明石家さんま（70）が、14日放送の日本テレビ系「誰も知らない明石家さんま 第11弾」（午後7時）に出演。長男二千翔（にちか）さん（40）の結婚式に出席した模様が紹介された。

二千翔さんは、さんまの元妻、女優の大竹しのぶ（68）と、亡くなった大竹の前の夫との子ども。さんまとは血のつながりはなく、大竹と離婚したため戸籍上の父親でもないが、33年前に離婚後も父のように接してきた。二千翔さんは「本最高の父親です」と話している。

結婚式の席次表のさんまの肩書は「新郎ボス」。VTRのインタビューで、二千翔さんは「最初、結構考えたんですよ。『父』とするか。でも、本当の父じゃないし。かといって結婚式の場で『元・父』も変。ひらめいたのが『ボス』」。そして「『ボス』って言う呼び名に、ボス（さんま）自身も思い入れがあると思うんです。父ではないな、ということで、1歩引いてくれているところもあるので」。二千翔さんが幼いころから呼んでいた呼び名にしたという。

さんまは結婚式直前の式場でのインタビューで、「世の中に俺みたいな立場で参加した人は、少ないやろなと思う。実の父親ではない。結婚して、離婚して、ここに参加って。あんまり前例がないことやと思うんで」。そして式での役割は「難しいポジションなんで。『父親っぽく振る舞ってくれ』と。二千翔のリクエストで」と話した。