テレ東初の国際共同制作ショートドラマ配信が決定！海外大手アプリ「ShortMax」「TopShort」とタッグ。ショートドラマ2作品を今年度内配信予定！

テレ東は、海外の主要ショートドラマ配信プラットフォームである 「ShortMax」 および 「TopShort」 との国際共同制作によるショートドラマ2作品を、2025年度内に配信することを決定いたしました。今回のタッグは、テレ東として初めてとなるショートドラマの国際共同制作となります。

テレ東では、2024年にショートドラマ配信アプリ「BUMP」とコラボレーションしたオリジナルドラマ3作品を制作・配信するなど、国内のショートドラマ市場における新たな表現に積極的に取り組んでまいりました。さらに、今月には放送とショートドラマが連動した「夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge」などの作品を発表し、その取り組みを強化させています。

今回の国際共同制作は、こうした取り組みの延長線上にある新たな挑戦です。世界的に急成長しているショートドラマ市場において、テレ東らしい独自性と海外のショートドラマ制作手法を掛け合わせることで、これまでにない“グローバル発信型ショートドラマ”を目指していきます。

海外大手アプリ「ShortMax」「TopShort」とのタッグについて

今回テレ東がタッグを組むのは、海外の主要ショートドラマ配信アプリである「ShortMax」（SHORTTV LIMITED運営）と「TopShort」（CREST DIGITAL MEDIA PTE.LTD.運営）。各アプリで合計2作品を2025年度中に配信予定です。各作品の内容や出演者などの詳細は後日発表いたしますので、ぜひご期待ください！

◆ShortMaxについて

「ShortMax」 はSHORTTV LIMITED が提供する縦型ショートドラマアプリです。世界177以上の国と地域でサービスを展開し、アプリでは 16 言語に対応しています。2025年2月にはグローバルDAU（デイリー・アクティブ・ユーザー）が1000万人を超え、アメリカ、ヨーロッパ、日本および東南アジアで急速に成長をしているサービスです。

アプリダウンロードURL：

Apple Store：https://apps.apple.com/us/app/shortmax-watch-dramas-show/id6464002625

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=live.shorttv.apps

◆TopShortについて

「TopShort」はシンガポールで設立されたCREST DIGITAL MEDIA PTE.LTD.が提供する縦型ショートドラマアプリです。2023年より日本のオリジナルショートドラマ制作を開始し、これまでに50本以上の作品の制作・配信実績があります。日本市場を中心に、北米、韓国、東南アジアなどにも展開しており、YouTubeチャンネルを通じた多言語配信ネットワークの登録者数は1700万人以上、月間動画再生回数は約3億回に上ります。

アプリダウンロードURL：

https://www.topshortapp.com/#/downapp

◆制作

第一弾（ShortMax）：株式会社テレビ東京／株式会社和雅

第二弾（TopShort）：株式会社テレビ東京／Nishiki Digital Media Japan 合同会社

※株式会社和雅：

日・中・韓を中心にショートコンテンツ(ドラマ・アニメ・マンガ)の企画・制作・版権を運営する総合モバイルコンテンツ会社。代表作「大富豪のバツイチ孫娘」、「リベンジ！清掃員CEO・咲」など、国内外で大きな話題を呼び、記録的なヒットを達成。企画力と制作力を強みに、徹底した市場分析とグローバル視点で多様な作品を発信。次々とヒット作を生み出している制作会社として注目を集めている。

※ Nishiki Digital Media Japan 合同会社：

日本国内向け縦型ショートドラマを制作するプロダクション。2023年10月から制作業務を開始し、2年間で30作品以上リリースし、「お嬢様のパワハラ退治」「いじめられっ子は社長夫人？！」「月明かりに君が誓った」など億以上興行収入を記録したヒット作を続出した。2025年に入って、数多くの日本大手企業やテレビ局と提携し、日本オリジナル物語と中国ショートドラマノウハウを組み合わせ、グローバルで成功できるような日本ショートドラマを目指している。