¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï½Å½ý¤ÎÉã¿Æ¤È¡ÖºÆ²ñ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¼ê»æ¤ÎÆâÍÆ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Çº¸ÂÉ¨²¼ÀÚÃÇ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿Éã¿Æ¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Þ¡¼¥¯¥ë¤µ¤ó¡Ê£¸£±¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£±Ñ»æ¥µ¥ó¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥Þ¥¹¤µ¤ó¤Ï£²Æü¤Ë¡¢¼«Âð¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÉÂ±¡¤Ë¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ°å»Õ¤é¤ÏÍÆÂÖ¤¬´íÆÆ¤Ç¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÃæ¤ÎÉÂ±¡¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ëÃÎ¿Í¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥È¡¼¥Þ¥¹¤µ¤ó¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï´íÆÆ¤ÎÉã¿Æ¤ò¸«Éñ¤¦¤¿¤á¤ËÈô¹Ôµ¡¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ºÆ²ñ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¤è¤ë¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÏÉÂ±¡¿¦°÷¤Ë²ñÏÃ¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¥È¡¼¥Þ¥¹»á¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¡¢£²£°£±£¸Ç¯¤Ë¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È·ëº§¤·¤¿¸å¡¢Éã¿Æ¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¾Ãµî¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤µ¤ó¤¬¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÈà¤é¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È´Ø·¸¼Ô¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥Þ¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¥»¥ÖÂç³Ø°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿ÉÂ±¡Ãå¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬»£¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î°ÛÉã·»Äï¤Ç¤¢¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤È¥µ¥Þ¥ó¥µ¤µ¤ó¤â¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤è¤¦º©´ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥Þ¥¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥á¡¼¥¬¥ó¤ÈÁÂ±ó¤Ê¤Þ¤Þ»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Â¹¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÈà½÷¤ÎÉ×¤Ë¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ë¶É¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¼ê»æ£±ËÜ¤À¤±¤ÇÉã¿Æ¤Ë¤Ï²ñ¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¡¡
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï²ÈÂ²¤È¹ë²Ú¤Ê³¤³°Î¹¹Ô¤Ç²á¤´¤¹¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´íÆÆ¤ÎÉã¿Æ¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ï²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
