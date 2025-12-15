ASPが、12月14日の神奈川・Yokohama Bay Hall公演をもって3都市を巡る＜ASP CRUSH Tour 2025＞を完遂した。そして、本日のYokohama Bay Hall公演での様子を凝縮したアフタームービーが公開された。

本ツアーは、6人体制として初のツアーであり、本日のファイナルとなるYokohama Bay Hall公演をもって、メンバーのチッチチチーチーチーがASPを脱退。現体制で臨む最後の公演となった。

外は冷え込む一日となったが、会場内はそれを忘れさせるほどの熱気に包まれながら、ライブが開幕した。

6人体制として最後のパフォーマンスが披露される中、MCではメンバーのリオンタウンが「ついに今日でこのツアーもおしまいですね。私たちも今日は一分一秒を大事に歌を届けていきます。」と力強く語り、その言葉が会場の熱量をさらに押し上げた。そのままノンストップでライブremixバージョンが披露され、フロアは一気に熱狂の渦へと包まれ、本ツアーの締めくくりに相応しい盛り上がりの中で本編は終了した。

ライブ本編最後のMCでは、本日をもってASPを脱退するチッチチチーチーチーより「私は今日でASPを脱退します。今日が最後のライブで、次が最後の曲です。今日歌ってきたどの曲にもメンバーとのみんなとの思い出が沢山あって。ASP人生 ならず者とのライブが、この瞬間がたった1つの生きる糧でした。本当にありがとうございました！」と、これまでの感謝を直接会場のならず者（ASPファンの総称）に伝えた。

ラストナンバー「Get New ミライ」のパフォーマンス後、大きな歓声と拍手が会場中に響き渡り、惜しまれながらも＜ASP CRUSH Tour 2025＞は幕を下ろした。

また、本公演にて、2025年の締めくくりとなる12月31日に＜ASP New Single “Pipe Dream” 新曲初披露フリーライブ＞の開催が発表された。このライブでは1月14日リリースされる新曲の初披露も予定されているので、ぜひチェックしてほしい。

写真◎二宮ユーキ

◾️＜ASP CRUSH Tour 2025＞Yokohama Bay Hall公演 セットリスト M1.BA-BY

M2.Black Nails

M3.I HATE U

M4.TOXiC iNVASiON

M5.MAKE A MOVE

M6.TOTSUGEKI!!!!!

M7.Blueberry Gum

M8.PLEASE!!!

M9.Tokyo sky Blues

M10.Anyway

M11.Heaven’s Seven

M12.ジャ・パ・ニーズガール

M13.SEXUAL CONVERSATiON

M14.darma

M15.Too young to get it, too fast to live.

M16.Hyper Cracker

＜EN＞

EN1.NO COLOR S

EN2.Get New ミライ

◾️＜ASP New Single “Pipe Dream” 新曲初披露フリーライブ＞ 2025年12月31日（水）下北沢SHELTER

OPEN / START 19:00 /19:30

※チケットは0円となりますが、入場時にデジタルチケットが必要となります。

また、入場時に別途ドリンク代600円がかかりますのであらかじめご了承ください。 申し込み：https://asp-japan.tokyo/news/detail.php?id=1130174

※入場チケット抽選受付は〜12月17日（水）23:59まで

◾️メジャー6thシングル「Pipe Dream」 発売日：2026年1月14日（水）

各ショップリンク：https://avex.lnk.to/asp_6thsg ◆初回生産限定盤

Single+Blu-ray Disc(スマプラ対応)

BOX仕様

52P豪華写真集付属

品番：AVCD-61640/B POS：498806461640/4

価格：\11,550（税込） ▼収録内容

[CD]

01.Pipe Dream

02.JUSHO

03.Warp!! [Blu-ray]

・2025.08.15 Acid Suspicious Parental Tour at LINE CUBE SHIBUYA - Live Video

01.TOXiC iNVASiON

02.Black Nails

03.NO COLOR S

04.TOTSUGEKI!!!!!

05.MAKE A MOVE

06.I won’t let you go

07.darma

08.ジャ・パ・ニーズガール

09.SEXUAL CONVERSATiON

10.Tokyo Sky Blues

11.PLEASE!!!

12.Anyway

13.I HATE U

14.Blueberry Gum

15.Heaven’s Seven

16.Get New ミライ

17.BA-BY

18.Hyper Cracker

・Documentary of Acid Suspicious Parental Tour at LINE CUBE SHIBUYA

・“ASP in the UK Tour” Documentary

・“BA-BY” Music Video

・Behind the Scenes of “BA-BY” Music Video [PHOTOBOOK]

2025.08.15 Acid Suspicious Parental Tour at LINE CUBE SHIBUYA ◆通常盤

Single(スマプラ対応)

品番：AVCD-61641 POS：498806461641/1

価格：\1,155（税込） ▼収録内容

[CD]

01.Pipe Dream

02.JUSHO

03.Warp!!