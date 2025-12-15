【ライブレポート】ASP、3都市ツアー完遂＆神奈川・Yokohama Bay Hallでのアフタームービー公開。大晦日にフリーライブ開催決定も
ASPが、12月14日の神奈川・Yokohama Bay Hall公演をもって3都市を巡る＜ASP CRUSH Tour 2025＞を完遂した。そして、本日のYokohama Bay Hall公演での様子を凝縮したアフタームービーが公開された。
本ツアーは、6人体制として初のツアーであり、本日のファイナルとなるYokohama Bay Hall公演をもって、メンバーのチッチチチーチーチーがASPを脱退。現体制で臨む最後の公演となった。
外は冷え込む一日となったが、会場内はそれを忘れさせるほどの熱気に包まれながら、ライブが開幕した。
6人体制として最後のパフォーマンスが披露される中、MCではメンバーのリオンタウンが「ついに今日でこのツアーもおしまいですね。私たちも今日は一分一秒を大事に歌を届けていきます。」と力強く語り、その言葉が会場の熱量をさらに押し上げた。そのままノンストップでライブremixバージョンが披露され、フロアは一気に熱狂の渦へと包まれ、本ツアーの締めくくりに相応しい盛り上がりの中で本編は終了した。
ライブ本編最後のMCでは、本日をもってASPを脱退するチッチチチーチーチーより「私は今日でASPを脱退します。今日が最後のライブで、次が最後の曲です。今日歌ってきたどの曲にもメンバーとのみんなとの思い出が沢山あって。ASP人生 ならず者とのライブが、この瞬間がたった1つの生きる糧でした。本当にありがとうございました！」と、これまでの感謝を直接会場のならず者（ASPファンの総称）に伝えた。
ラストナンバー「Get New ミライ」のパフォーマンス後、大きな歓声と拍手が会場中に響き渡り、惜しまれながらも＜ASP CRUSH Tour 2025＞は幕を下ろした。
また、本公演にて、2025年の締めくくりとなる12月31日に＜ASP New Single “Pipe Dream” 新曲初披露フリーライブ＞の開催が発表された。このライブでは1月14日リリースされる新曲の初披露も予定されているので、ぜひチェックしてほしい。
写真◎二宮ユーキ
◾️＜ASP CRUSH Tour 2025＞Yokohama Bay Hall公演 セットリスト
M1.BA-BY
M2.Black Nails
M3.I HATE U
M4.TOXiC iNVASiON
M5.MAKE A MOVE
M6.TOTSUGEKI!!!!!
M7.Blueberry Gum
M8.PLEASE!!!
M9.Tokyo sky Blues
M10.Anyway
M11.Heaven’s Seven
M12.ジャ・パ・ニーズガール
M13.SEXUAL CONVERSATiON
M14.darma
M15.Too young to get it, too fast to live.
M16.Hyper Cracker
＜EN＞
EN1.NO COLOR S
EN2.Get New ミライ
◾️＜ASP New Single “Pipe Dream” 新曲初披露フリーライブ＞
2025年12月31日（水）下北沢SHELTER
OPEN / START 19:00 /19:30
※チケットは0円となりますが、入場時にデジタルチケットが必要となります。
また、入場時に別途ドリンク代600円がかかりますのであらかじめご了承ください。
申し込み：https://asp-japan.tokyo/news/detail.php?id=1130174
※入場チケット抽選受付は〜12月17日（水）23:59まで
◾️メジャー6thシングル「Pipe Dream」
発売日：2026年1月14日（水）
各ショップリンク：https://avex.lnk.to/asp_6thsg
◆初回生産限定盤
Single+Blu-ray Disc(スマプラ対応)
BOX仕様
52P豪華写真集付属
品番：AVCD-61640/B POS：498806461640/4
価格：\11,550（税込）
▼収録内容
[CD]
01.Pipe Dream
02.JUSHO
03.Warp!!
[Blu-ray]
・2025.08.15 Acid Suspicious Parental Tour at LINE CUBE SHIBUYA - Live Video
01.TOXiC iNVASiON
02.Black Nails
03.NO COLOR S
04.TOTSUGEKI!!!!!
05.MAKE A MOVE
06.I won’t let you go
07.darma
08.ジャ・パ・ニーズガール
09.SEXUAL CONVERSATiON
10.Tokyo Sky Blues
11.PLEASE!!!
12.Anyway
13.I HATE U
14.Blueberry Gum
15.Heaven’s Seven
16.Get New ミライ
17.BA-BY
18.Hyper Cracker
・Documentary of Acid Suspicious Parental Tour at LINE CUBE SHIBUYA
・“ASP in the UK Tour” Documentary
・“BA-BY” Music Video
・Behind the Scenes of “BA-BY” Music Video
[PHOTOBOOK]
2025.08.15 Acid Suspicious Parental Tour at LINE CUBE SHIBUYA
◆通常盤
Single(スマプラ対応)
品番：AVCD-61641 POS：498806461641/1
価格：\1,155（税込）
▼収録内容
[CD]
01.Pipe Dream
02.JUSHO
03.Warp!!
