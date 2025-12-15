GRe4N BOYZが、高校軽音楽部の日本一を決める全国高校軽音楽部大会『we are SNEAKER AGES （スニーカーエイジ）』エンディングテーマの「星の詩」を本日配信リリースした。

「星の詩」は、溢れ出る無垢な想いと創造性を後押しするような、疾走感と底抜けに明るいサウンドに乗せたアップテンポナンバーになっているという。GRe4N BOYZは、この楽曲について、「人生の中でもきっと忘れられないそんな瞬間に曲で寄り添えたら、これ以上の幸せはありません。音楽があなたの背中をそっと押し、そしてあなたの背中が誰かの未来を押していく――そんなバトンを鳴り響かせよう！！！！」とコメントしている。

また、本楽曲にはGLAY・TERUが歌唱参加している。GRe4N BOYZのメンバー自身も結成当時からの大学の仲間たちと一緒に今も音楽を続けているが、GLAY・TERUがフロントマンを務め、日本を代表するロックバンドであるGLAYも同じく同級生や地元の仲間で結成されたバンドである。今大会の選考員を務めるにあたり、大会に参加する学生バンドに向けて、素敵な仲間たちと見る最高の景色が待っていますように。そんな願いも込めて、今回の選考員をGRe4N BOYZのHIDEからTERUへ依頼したとのこと。

GRe4N BOYZは、『we are SNEAKER AGES』第1回全国大会にも、大会テーマソングとして「青焔（せいえん）」を書き下ろしており、「全国大会に向けて練習を続ける軽音楽部員に、活動の支えとなるような‘‘エール”を届けたい」という思いが込められており、現在も大会で楽曲が使用されている。

◾️「星の詩」 2025年12月15日（月）リリース

配信：https://GRe4NBOYZ.lnk.to/hoshinouta ◆『we are SNEAKER AGES』

文部科学省の後援を得た軽音楽部の大会。学校長の承認を得て、クラブの代表として1チームのみが出場できる。関西地区では46年の歴史があり、2021年度より全国大会に。全国を8ブロックに分け、各地区大会により代表校を選抜し、最終的に勝ち抜いた19校と海外から台湾代表を加えた20校で‟軽音楽部の頂点“を競います。2025年は12月28日 グランキューブ大阪が今年のファイナルステージです。