Nikoん、新たな全国ツアー＜fragile Report RELEASE TOUR＞開催発表
Nikoんが、4カ月で62公演を行う2つの全国ツアーを併走している中、新たな全国ツアー＜fragile Report RELEASE TOUR＞の開催を発表した。
2026年2月22日の新潟公演を皮切りに、仙台、広島、高松、札幌、名古屋、福岡、鹿児島、大阪、東京と、合計10カ所を回る。3月21日に行われる東京ファイナルのみ、ワンマン公演を予定。本日よりオフィシャル先行予約がスタートした。
1月13日に東京・渋谷 CLUB QUATTROで行う自主企画＜Nikoん presents 新春 謝罪会見＞には、a flood of circleとDJ TOMMY（BOY）が出演することが発表されており、そちらもチケット発売中だ。
なおNikoんは、現在、最新アルバム『fragile Report』の購入者が無料で入場できる47都道府県ツアー＜アウトストアで47＞と、＜アウトストアで47＞で訪れる各エリアのシリーズFINALとして行う券売公演を連ねた＜Re:TOUR（全13公演）＞を開催中。
◾️＜fragile Report RELEASE TOUR＞
・2026年2月22日（日）新潟 GOLDEN PIGS BLACK
・2026年2月23日（月•祝）宮城/仙台 enn 2nd
・2026年2月28日（土）広島 ALMIGHTY
・2026年3月01日（日）香川/高松 TOONICE
・2026年3月07日（土）北海道/札幌 SPiCE
・2026年3月11日（水）愛知/名古屋 CLUB UPSET
・2026年3月13日（金）福岡 Queblick
・2026年3月15日（日）鹿児島 SR HALL
・2026年3月20日（金•祝）大阪/心斎橋 ANIMA
・2026年3月21日（土）東京 渋谷区某所（ワンマン）
※東京ファイナル以外、対バンあり
前売り：\3,500（ファイナル東京・ワンマンのみ：\2,500）
オフィシャル先行予約スタート（先着）：https://eplus.jp/nikon/
◾️リリース情報
・2ndアルバム『fragile Report』
・1stアルバム『public melodies（メジャー盤）』
2025年9月24日（水）リリース（いずれも、CD ONLY）
価格：2,750円（税込）
各EC販売：https://nikon.lnk.to/fragile_report
※2nd Album「fragile Report」は、前代未聞の初回限定封入特典「47都道府県ツアー招待券」付き!!
▼特設サイト「バンドって、なあに？」
https://fragilereport47.jp/
8/27の渋谷クアトロ公演会場とHOLIDAY! RECORDS限定で実施した「限定予約会」の特典CD（アルバム全曲を先行試聴できる白盤）を入手した方々から届いた『熱血レビュー』を批判も含め全文掲載中!!
■＜「fragile Report」購入者特典/47都道府県LIVEのファイナル券売ツアー「Re:TOUR」＞
▼Re:TOUR：（前売り \2,500 / 対バン有り）
イープラス：https://eplus.jp/nikon/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/nikon-retour/
ローソン：https://l-tike.com/niko-n/
・2025年12月28日（日）愛知/名古屋 CLUB UPSET
ゲスト：Trooper Salute、QOOPIE
※関東、東北、北海道、北陸シリーズは終了
※2026年1月〜2月で、四国、中国、九州シリーズを開催
■＜「fragile Report」購入者特典LIVEツアー「アウトストアで47」＞
※インフォ＆申し込み：https://fragilereport47.jp/
【関西/東海シリーズ】
・2025年12月17日（水）岐阜/柳ヶ瀬 ANTS
ゲスト：Yobahi
・2025年12月18日（木）大阪/心斎橋 火影
ゲスト：衝動革命
・2025年12月19日（金）京都 nano
ゲスト：ZOO KEEPER
・2025年12月23日（火）和歌山 OLDTIME
ゲスト：Young Criminal
・2025年12月24日（水）奈良/生駒 RHEBGATE
ゲスト：エダワカレ、街蜥蜴塾
・2025年12月25日（木）兵庫/神戸 BLUEPORT
ゲスト：schizophragm、Telepathy
【四国シリーズ】
・2026年1月15日（木）徳島県 / 徳島 bar txalaparta
・2026年1月16日（金）高知県 / 高知 Cab’s
・2026年1月17日（土）愛媛県 / 松山 Bar Caezar
・2026年1月18日（日）香川県 / 高松 TOONICE（昼公演）
【中国シリーズ】
・2026年1月19日（月）岡山県 / 岡山 CRAZYMAMA 2ndRoom
・2026年1月21日（水）広島県 / 広島 4.14
・2026年1月22日（木）鳥取県 / 米子 AZTiC laughs
・2026年1月23日（金）島根県 / 出雲 APOLLO
・2026年1月24日（土）山口県 / 湯田温泉 Organ’s Melody
【九州シリーズ】
・2026年1月25日（日）長崎県 / 長崎 STUDIO DO!
・2026年1月26日（月）佐賀県 / 佐賀 RIDE
・2026年1月28日（水）福岡県 / 福岡 public space 四次元
・2026年1月29日（木）熊本県 / 熊本 NAVARO
・2026年1月30日（金）大分県 / 大分 AT HALL
・2026年1月31日（土）宮崎県 / 宮崎 LAZARUS
・2026年2月1日（日）鹿児島県 / 鹿児島 WORD UP STUDIO
【東京ファイナル & 沖縄】
・2026年2月15日（日）東京都 / 渋谷 WWW
・2026年2月20日（金）沖縄県 / 那覇 AZAT FANFARE
※ 各会場、定員に達し次第〆切 / 先着申し込み順
※ 申込方法などの詳細は、CDの封入チラシに記載
◾️＜Nikoん presents 新春 謝罪会見＞
2026年1月13日（火）OPEN 18:00 / START 19:00
会場：東京・渋谷 CLUB QUATTRO
ゲストアクト：a flood of circle、DJ TOMMY（BOY）
価格：通常チケット：\2,026 ／ CD付きチケット：\3,500
チケット：https://eplus.jp/nikon/
関連リンク
◆Nikoん オフィシャルX