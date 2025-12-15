アイドルグループ #ババババンビが、12月8日発売の「週刊プレイボーイ」に登場。アザーカットが公開された

#ババババンビは、SNS総フォロワー数400万人超えの5人組アイドルグループ。2024年3月にグループ初となる、日本武道館ワンマンライブを開催。来年2026年3月をもってグループ活動に幕を下ろす。

#ババババンビ コメント

■岸みゆ

◇週プレ集合での掲載おめでとうございます。

ありがとうございます！この5人での集合掲載は初めてなんです！先日、3月のラストライブにて解散することを発表させていただきました。その前にこうして形に残るものを皆さんにお届けできてとてもうれしいです！

◇5人での初撮影でしたが、撮影時で思い出に残っていること、印象に残っていること教えてください。

5人で色違いの猫ちゃんになったのがお気に入りです！みんなで猫になりきって撮影しました！あと海での真っ白の衣装は、以前の週プレでの集合撮影と似たシチュエーションなので、エモい気持ちになりました！

◇#ババババンビ 12月は凱旋ツアー、クリスマスライブもありますが、2025年残りどう過ごしていきたいですか？

1/18には私の埼玉凱旋ツアーもあるのでとっても楽しみです！解散発表をしてから皆さんと過ごす1日1日がさらに特別な時間に感じます！限られた時間ではありますがたくさんの思い出を一緒につくれたらうれしいなと思います！

◇最後に一言お願いします。

いつもお世話になってる週プレさんで5人で撮影できて幸せでした！私もきっと後からたくさん見返すんだろうなって思います！

1人でも多くの人に届きますように♡そしてこれからも応援よろしくお願いします！

■小鳥遊るい

◇週プレ集合での掲載おめでとうございます。

ありがとうございます！#ババババンビ 白色担当 小鳥遊るいです。デビュー以来週プレさんには何度も掲載いただいていますが、現体制では初の集合撮影でとても楽しかったです！また、解散前にこうして形に残せることがすごくうれしいです。

◇5人での初撮影でしたが、撮影時で思い出に残っていること、印象に残っていること教えてください。

5人での撮影は終始和やかで楽しい雰囲気でした！用意していただいたケータリングのお菓子のセンスが良すぎて、空き時間にメンバーでこれがおいしいよ と紹介しあってパクパク食べました（笑）撮影ではステージとは違って大人っぽい表情や無邪気にはしゃぐ姿、たくさん撮っていただきました！真っ白、真っ黒、カラーの3種類の衣装でそれぞれ違った私たちを見ていただけると思います！

◇#ババババンビ 12月は凱旋ツアー、クリスマスライブもありますが、2025年残りどう過ごしていきたいですか？

12/21は凱旋ツアー宮城公演です！メンバーの地元をたくさん堪能して、おいしいものもいっぱい食べたいです！また、12/25にはクリスマス単独公演があります！皆のサンタさんになりたいし、サンタさんがいっぱいきてくれたらうれしいな〜なんて考えてます。どちらもぜひ！

◇最後に一言お願いします。

#ババババンビ は2026年3月に解散が決定しました。解散前にこうして形に残せたことが本当にうれしいです。宝物がまた一つ増えた気分です！皆さんにもぜひご覧いただきたいです。残りわずかではありますが、精いっぱい頑張ります！

■宇咲

◇週プレ集合での掲載おめでとうございます。

ありがとうございます！この5人では初の週プレ撮影だったので、撮影も発売も楽しみでした！うれしかったです！

◇5人での初撮影でしたが、撮影時で思い出に残っていること、印象に残っていること教えてください。

みんなでの撮影の時は本当にわちゃわちゃとして楽しいです（笑）撮影の合間とかにみんなでケータリングのお菓子オススメしあってたり、1人での撮影も好きですが、みんなとの撮影はずっと賑やかで楽しいですね！みんなでジャクジーに入りながらコーラを飲んだんですけど、初だったの記憶に残ってます!楽しかった思い出です！

◇#ババババンビ 12月は凱旋ツアー、クリスマスライブもありますが、2025年残りどう過ごしていきたいですか？

あっという間に2025年が終わってしまいます〜〜！！12月はライブも少なめでちょっぴり寂しいのですが、一つ一つのライブを思いっきり楽しんでいきたいと思います！凱旋ツアーはありがたい事にソールドしてる公演もあり、いまは追加販売も出てるみたいなのでぜひ！きてほしいですね！

12/25のクリスマス当日ライブまだチケットあります！私クリスマスが大好きなんですよ！なのでこんなすてきな日をみんなと過ごすことができてとっても楽しみです！絶対会いに来てほしいですね！

◇最後に一言お願いします。

いつも応援してくださりありがとうございます！ #ババババンビ 3月で解散です。あと4か月思いっきり楽しんでいきたいです！そして皆さんにたくさんありがとうとだいすきだよー！の気持ちをライブや直接会った時に伝えていきたいです！“この世の中、嫌なことや難しいこともたくさんあると思うけど、今この瞬間だけは馬鹿みたいに楽しくいこう！” #ババババンビ 結成当初からグループ紹介の時はこの言葉をずっと言ってきました！本当にこの通りだな〜と最近ふと思いました。今この瞬間を思いっきり楽しみます！ライブぜひお待ちしてます！

■近藤沙瑛子

◇週プレ集合での掲載おめでとうございます。

ありがとうございます。

5人一緒の掲載は最初で最後なので、少し寂しい気持ちもありますが、皆さんに最後5人で届けられるものが増えて良かったなって思います。

◇5人での初撮影でしたが、撮影時で思い出に残っていること、印象に残っていること教えてください。

1人での撮影の時と違って、誰かが個人撮影してて待機している時にも、ヘアメイクしてる時や衣装替えの時も、すぐ側にメンバーが居て楽しかったです。しゃべったりお菓子食べたり普段通りではあるんですが、こういういつもと変わらないような小さな事も大事な思い出だなあって感じてました。

裏話か分からないですが。

衣装部屋に、めっちゃ大きなベッドがあったんですけど、その上に携帯を置き忘れてて、後で取りに行ったら宇咲ちゃんが私の携帯踏んづけたままスヤスヤ寝てました…

本人は全然気づいてなかったので転がして無事回収しました笑

◇#ババババンビ 12月は凱旋ツアー、クリスマスライブもありますが、2025年残りどう過ごしていきたいですか？

12月になったのに、2025年が終わる実感がまだあまり湧いてないです…

残り1か月ではあるんですけど、今年ラストのツアー宮城公演や、初めてのクリスマス単独ライブ、まだいろんな楽しみが残っているので全部頑張りたいです！

今年の終わりも3月も、きっとあっという間に来ちゃうんだろうなって思うので、来年に向けてもいろいろな事を準備して、1日1日を大事に過ごせたらなと思ってます。

◇最後に一言お願いします。

いつも応援ありがとうございます。

バンビで撮影したよ、発売日です！とか、お迎えしてね！って言うのも最後かあって思うと胸がぎゅっとなりますが、5人で私たちらしく撮影してきたので、すごく良いものが出来てると思います。

ぜひ手に取っていただけたらうれしいです。

■神南りな

◇週プレ集合での掲載おめでとうございます。

私は加入後初めての集合撮影でとにかく全部が新鮮でした！！

1人で登場させてもらう時は、やっぱり緊張しちゃうんだけど、こうやってみんながいるとリラックス出来ました！

メンバーみんな水着お仕事の先輩なので、カメラを構えた瞬間にスイッチが入ってるのを見た時にかっこよくて背筋が伸びました！！！

撮影の日は朝がとにかく早いので、ねむすぎるから一つのベットにメンバーがテトリスのように横たわってぽけ〜っとしてる姿がとってもかわいかったです

◇5人での初撮影でしたが、撮影時で思い出に残っていること、印象に残っていること教えてください。

プールの中でみんなでコーラを乾杯したことです！！！

イケイケな車の形をしたプールに、瓶コーラ 普段のフリフリの衣装を着ているバンビちゃんから一気に”陽”に変わった感じが楽しくて印象深かったです！

◇#ババババンビ 12月は凱旋ツアー、クリスマスライブもありますが、2025年残りどう過ごしていきたいですか？

#ババババンビ 加入して2度目の地元宮城県での凱旋ライブ本当にたのしみです！

自分が生まれたところにメンバーと応援してくれてるみんなが来てくれるってなんだかとても幸せな気持ちになりますね、、、

なんというか家に友達を招き入れるときのようなワクワクとドキドキ感。

凱旋ライブならではの温かい空気感も大好きです。

そして12/25のクリスマスライブ！

大切なクリスマスの日にバンビを選んでくれるってことがとてもうれしく感じます。

大切な日だからこそ、みんなの思い出に残るライブにしたいです！

◇最後に一言お願いします。

週プレを通してまた一つ、思い出を残せました！

たくさんの人に#ババババンビが届きますように！

撮影：©Takeo Dec.／集英社

The post 来年3月解散の#ババババンビが全員集合で美ボディ共演「週刊プレイボーイ」アザーカット公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.