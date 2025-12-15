牧島 輝、ミニアルバム『ガッシュ』発売決定。アニメ「穏やか貴族の休暇のすすめ。」OP主題歌収録も
牧島 輝が、2026年2月25日にミニアルバム『ガッシュ』を発売することを発表した。さらに、2026年1月より放送開始となるTVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のオープニング主題歌を担当することも決定。
ミニアルバムには、「Gypso」と新曲6曲を加えた全7曲を収録。牧島自身が作詞したリード曲「ガッシュ」は、過去を越えて鮮やかな未来への想いを描いたエモーショナルな楽曲に仕上がっているとのことで、初回限定盤に収録されるDVDにそのMVとメイキングを収録する。
TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』オープニング主題歌「Gypso」は、本日YouTubeに公開されたアニメの本PVにて一部使用されているので、いち早く楽曲を聴いてみてほしい。同楽曲はミニアルバムに収録されるほか、2026年1月7日より配信シングルとして先行リリース予定。主題歌を担当するにあたって、牧島よりコメントが届いているので紹介する。
◆ ◆ ◆
◾️牧島 輝コメント
『穏やか貴族の休暇のすすめ。』オープニングテーマを担当することとなりました牧島輝です。未だかつて別の世界に転移してもこんなに落ち着いた穏やかな主人公いたでしょうか？僕もどれだけ激しい人生でも『休暇』だと思える余裕が欲しいです。主人公リゼルを筆頭に魅力的でカッコ可愛いキャラクターがたくさん出てきます。アニメーションになったらまた新しい彼らの魅力的な一面に出会えると思います。それがすごく楽しみですし、OPを担当させていただくことがとても嬉しいです。今作をみんなで楽しみましょう！
◆ ◆ ◆
リリース発表に合わせて、新しいアーティスト写真も公開。CDの発売を記念してリリースイベントも発表されているので、ぜひ参加してほしい。
◾️1stミニアルバム『ガッシュ』
2026年2月25日（水）発売
CD予約：https://hikarumakishima.lnk.to/gouache_ec
詳細：https://columbia.jp/makishimahikaru/index.html
▼形態
[初回限定盤 CD+DVD]品番：COZX-2306〜7 価格：3,500円（税込）
[通常盤 CD Only]品番：COCX-42640 価格：2,750円（税込）
▼収録内容
TVアニメ「穏やか貴族の休暇のすすめ。」オープニングテーマ「Gypso」ほか、新曲6曲を加えた全7曲を収録。DVDには牧島が作詞を担当したリード曲「ガッシュ」のミュージックビデオとそのメイキング映像を収録予定。
※「Gypso」は2026年1月7日（水）より各音楽ストリーミング・ダウンロードサービスにて先行配信。
◆「Gypso」事前予約（Pre-add / Pre-save）キャンペーン開催決定
2026年1月7日（水）より配信される「Gypso」のリリースを記念して、対象期間中にApple MusicもしくはSpotifyにて、Pre-add / Pre-saveに登録していただいた方全員に、『牧島 輝「Gypso」スマートフォンデジタル壁紙』をプレゼント！
対象期間：2025年12月15日（月）12:00 〜 2026年1月6日（火）23:59
賞品：『牧島 輝「Gypso」スマートフォンデジタル壁紙』
参加方法：https://columbia.jp/makishimahikaru/info.html#haishin
◾️TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』
▼放送情報
2026年1月からテレ東、ＢＳテレ東、AT-Xほかにて放送開始
▼イントロダクション
頭脳派貴族が異世界から異世界へトリップ！？
癒し系異世界冒険ファンタジーが待望のTVアニメ化！！
ファンタジーな世界のとある大国で宰相として名を馳せていた青年・リゼル。
ある日、部下と話していた彼はふと瞬きをした瞬間……
別の世界へと転移してしまう。
突然の出来事にも落ち着いた様子で、
優れた頭脳と話術を活かし、人々の心を掴んでいくリゼル。
さらに、元いた世界へ戻れるのか解らない状況で、彼は軽やかに口にする。
「休暇だと思って楽しみます」
誰にも媚びず誰にも従わない上級冒険者・ジルを相棒にしたリゼルは、
自らも冒険者となり、異世界生活を存分に満喫していくことに。
有閑(リ)貴族(ゼル)×一匹(ジ)狼(ル)の異世界まったり冒険ファンタジーが今、始まる！
▼スタッフ
原作：岬『穏やか貴族の休暇のすすめ。』（TOブックス刊）
原作イラスト：さんど
漫画：百地
監督：能田健太
シリーズ構成：鈴木洋介
キャラクターデザイン：藤原彰人
総作画監督：藤原彰人、桜井正明
美術監督：明石聖子
色彩設計：鷲見淳兵
撮影監督：梶原義大
3D監督 ：熊倉ちあき
編集：中葉由美子
音響監督：渡辺 淳
音響効果：倉橋裕宗
音響制作：TOブックス
音楽：山下康介
音楽制作：日本コロムビア
アニメーション制作：SynergySP
アニメーション制作協力：アセンション
▼キャスト情報
リゼル：cv.斉藤壮馬
ジル：cv.梅原裕一郎
イレヴン：cv.柿原徹也
スタッド：cv.福山 潤
ジャッジ：cv.山下大輝
レイ：cv.鳥海浩輔
シャドウ：cv.安元洋貴
インサイ：cv.浜田賢二
▼原作小説・コミカライズ情報
小説情報：「穏やか貴族の休暇のすすめ。」第1巻〜第20巻好評発売中！
コミカライズ：「穏やか貴族の休暇のすすめ。＠COMIC」第1巻〜第13巻好評発売中！
▼WEB関連
公式HP ：https://odayakakizoku-pr.com/
公式X：https://x.com/odayaka_pr ＃穏やか貴族
関連リンク
◆牧島 輝 オフィシャルサイト
◆牧島 輝 オフィシャル音楽サイト
◆牧島 輝 オフィシャルX
◆牧島 輝 オフィシャルInstagram