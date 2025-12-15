HANAが1stアルバム『HANA』をリリースすることを発表した。タイトルはアーティストネームでもある「HANA」。

“どんなところにも花は咲く、誰だって咲ける”というHANAらしいメッセージを込めた、グループ初のフルアルバムが完成した。

2025年4月のデビュー以降、ノンストップでリリースを重ね、シーンに確かな存在感を示してきたHANA。本作には、プレデビュー曲「Drop」から最新シングル「NON STOP」までのリリース楽曲に加え、ファンの間で話題となった今年夏開催のファンミーティング＜HANA with HONEYs＞にて初披露された「Tiger」、さらにアルバム用に書き下ろされた新曲2曲を含む全11曲を収録予定。これまでの歩みと、今のHANA、そしてその先を感じさせる一作となっている。本作は、完全生産限定盤と通常盤の2形態で発売。

完全生産限定盤には、CD、Blu-rayに加え、アルバムオリジナルエアケース、約40ページに及ぶフォトブック、大型ポストカード（3種）、メンバー口癖ステッカー、さらにトレーディングカード8枚セット（全3種のうちランダム1種）を封入した、ファン必携の超豪華仕様となっている。

Blu-rayには、これまでにリリースされた楽曲のMV未公開映像やメイキング映像などを含む、約130分にも及ぶ大ボリュームの映像コンテンツを収録予定だ。

アルバムの発売日は2026年2月25日（水）、配信は2月23日（月）を予定しており、本日よりアルバムの予約が開始した。

また、アルバム発表にあわせて新たなアーティスト写真も公開。漆黒の世界の中で、真っ赤に咲き誇るHANAのメンバーが強烈な存在感を放つ、印象的なビジュアルに仕上がっている。ジャケット写真や各種アートワークについても今後順次公開予定。

さらに、アルバム完成に際し、プロデューサー・ちゃんみなからのコメントも到着。アルバムに込めた思いと愛を感じさせるメッセージにも注目だ。

◆ ◆ ◆

【ちゃんみな コメント】

HANAの集大成を文字通りみんなで沢山泣いて笑って作り上げました。

1アーティストとしての私としても彼女達のおかげで史上1の自信作が出来ました。

一つ一つの作品が、親友のように、家族のように、

私に見せてくれる二つの意味での”本音”が詰め込まれています。

彼女達の生き方や残したい事、言いたい事、言いたかった事、人間として今生きているよ。という事。

1人1人が満遍なく咲いていて、華々しいHANAにとって何世紀も残る歴史の一枚目、

枯れることの無い記念すべきアルバムです。

大きな愛を込めまして。

ちゃんみな

◆ ◆ ◆

■1st Album『HANA』

2026.2.23 Mon. Digital Release

2026.2.25 Wed. CD Release 形態：完全生産限定盤/通常盤

購入：https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA 【完全生産限定盤】

内容：

CD

Blu-ray

アルバムオリジナルエアケース

フォトブック(40P)

大型ポストカード(4種)

メンバー口癖ステッカー

トレーディングカード8枚セット(3種のうちランダム1種) 価格：8900円(税込) ［収録楽曲］※曲順ではございません。

・Tiger - HANA with HONEYs Ver.

・Drop

・ROSE

・Burning Flower

・Blue Jeans

・BAD LOVE

・My Body

・NON STOP

・Cold Night

・タイトル未定

・タイトル未定 ［収録映像］ 1st Album「HANA」Jacket Shooting BTS

2.BAD LOVE Recording BTS

3.BAD LOVE MV BTS

4.My Body Photo Shooting BTS

5.My Body MV BTS

6.NON STOP Photo Shooting BTS

7.NON STOP MV BTS

内容：

CD

トレーディングカード8枚セット(3種のうちランダム1種) 価格：3700円(税込) ［収録楽曲］※曲順ではございません。

・Tiger - HANA with HONEYs Ver.

・Drop

・ROSE

・Burning Flower

・Blue Jeans

・BAD LOVE

・My Body

・NON STOP

・Cold Night

・タイトル未定

・タイトル未定 【対象店舗/特典内容】

応援店特典：ポストカード（アーティスト写真絵柄）

■HANA 全国ホールツアー情報

【愛知】2026年3月7日(土) / 3月8日(日)

【茨城】2026年3月21日(土)

【東京】2026年3月29日(日)

【福岡】2026年4月3日(金) / 4月4日(土)

【広島】2026年4月10日(金)

【岡山】2026年4月12日(日)

【大阪】2026年4月18日(土) / 4月19日(日)

【香川】2026年4月26日(日)

【北海道】2026年5月2日(土)

【宮城】2026年5月5日(火･祝) / 5月6日(水･祝)

【千葉】2026年5月9日(土)

【兵庫】2026年5月22日(金) / 5月23日(土)

【静岡】2026年6月7日(日)

【神奈川】2026年6月19日(金) / 6月20日(土)

【京都】2026年6月26日(金)

【東京】2026年7月11日(土) / 7月12日(日)

【石川】2026年7月18日(土)

【新潟】2026年7月20日(月･祝)