古代中国のネコは現代のイエネコとはまったく違う種であったことがDNA分析で判明
世界中で愛されているネコ(イエネコ)は、北アフリカや中東近辺に分布するリビアヤマネコが家畜化されたものであることが知られています。ところが、古代中国で暮らしていたネコの化石を分析した結果、これらは現代のイエネコとはまったく違う種であることが判明しました。
The late arrival of domestic cats in China via the Silk Road after 3,500 years of human-leopard cat commensalism: Cell Genomics
DNA Reveals Cats in Ancient China Were a Different Species Altogether : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/dna-reveals-cats-in-ancient-china-were-a-different-species-altogether
考古学者らは紀元前3400年頃の中国の遺跡から小さなネコの骨を発掘しており、古代中国の農村集落では人間とネコがともに暮らしていたことが知られています。しかし、現代のイエネコがユーラシア大陸を東にわたって中国へと運ばれた時期は、もっと新しいのではないかと推測されているとのこと。
そこで、北京大学の進化科学者が率いる研究チームは、中国の14カ所の遺跡から発掘された紀元前3400〜紀元後1800年頃のネコ科動物の骨を調べました。合計22個の骨のミトコンドリアDNAを分析した結果、中国には最近までイエネコが存在していなかったことがわかりました。
イエネコだと特定された骨は紀元後730〜1800年頃の14体であり、これらは唐・宋・元・明・清を含む幅広い期間にわたって7つの考古学遺跡から出土していました。
一方、紀元前3400〜紀元後200年の遺跡から見つかった7体のうち6体はイエネコとは異なるベンガルヤマネコであり、残る1体はステップヤマネコまたはハイイロネコの遺伝的特徴を持つ種でした。
by Wikimedia Commons
ベンガルヤマネコは南アジアや東南アジア、東アジアなどに生息する野生のネコであり、日本に生息するツシマヤマネコやイリオモテヤマネコはベンガルヤマネコの亜種です。また、カザフスタンやインド、中国西部に分布するステップヤマネコはリビアヤマネコまたはヨーロッパヤマネコの亜種、中国西部の固有種であるハイイロネコもイエネコとは異なる種です。
つまり、古代中国では数千年にわたりイエネコとはまったくちがう種であるベンガルヤマネコが、半ば家畜化された生活を享受していた可能性があるというわけです。科学系メディアのScience Alertは、「おそらく、彼らは農耕民の食糧と比較的安全な住居を受け取りつつも、自由に動き回っていたのでしょう」と述べています。
興味深いことに、ベンガルヤマネコとイエネコの間で交雑は起きなかったと考えられています。イエネコのゲノムからはベンガルヤマネコのDNAの痕跡がまったく見られなかったほか、最後にベンガルヤマネコの骨が見つかった紀元後200年から、最古のイエネコが見つかった紀元後730年まで数世紀におよぶ空白期間が存在します。
研究チームがゲノムを再構築した結果、中国最古のイエネコは短毛で、全身が白色か部分的に斑点のある白色だった可能性が高いと推測されました。これは、中国の芸術作品や文献で描写されてきたネコの姿が、イエネコの登場時期から明らかに変化していることと合致します。
研究チームは論文で、「飼いネコについて明確に記述されている最古の文献もこの時期(唐代)にさかのぼり、その中には唐代の皇后が大臣たちに飼いネコを贈ったという物語も含まれています。これらの歴史的記録は、飼いネコが珍しいペットと見なされており、古代中国のエリート層の間で飼育されていた可能性を示唆しています。これは、中国への導入が比較的近い時期であったことを反映しています」と述べました。
イエネコはこの時期、シルクロードを経由して中国へともたらされた可能性が高いと考えられます。中国に到着したイエネコは、数世紀前に王朝の混乱で衰退した人間社会において、かつてベンガルヤマネコが担っていた地位を引き継いだとみられます。
研究チームは、「両種は同様の生態学的地位を占めているため、イエネコの到来がベンガルヤマネコの人間居住地への再定着を妨げた可能性があります。さらに、漢以降の古代中国における養鶏業の隆盛は、ベンガルヤマネコが鶏を捕食する習性があることから、人間とベンガルヤマネコの衝突を助長し、ベンガルヤマネコが人間の環境に戻ることをさらに阻害したのかもしれません」と述べました。