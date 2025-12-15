直田姫奈が、2026年1月より放送開始となるTVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のエンディング主題歌を担当することが決定した。直田にとって初めてのアニメ主題歌を担当作品となる。

『穏やか貴族の休暇のすすめ。』はTOブックスから小説、コミックスが刊行中のシリーズ累計発行部数200万部を突破する異世界まったり冒険ファンタジー。本日YouTubeにて公開になった本PVにて、最新のアニメ情報と共に主題歌情報が発表されたほか、コメントも届いている。

◾️直田姫奈 コメント

「穏やか貴族の休暇のすすめ｡」のエンディングを担当いたします、直田姫奈です。

アーティスト活動をはじめて、ひとつの目標だったアニメタイアップがついに叶いました。

ありがとうございます！

「うっすら」は休日の朝、コーヒーを入れながらふと口ずさみたくなるような…そんな楽曲です。

そして、優しいギターに穏やかなヴァイオリンが加わり、ちょっぴりいつもよりいい一日が始まりそうと思わせてくれます。

アニメと共に、楽しんで聴いていただけると嬉しいです。

よろしくお願いします！

エンディング主題歌「うっすら」は、2026年2月11日に彼女の1枚目のCDシングルとして発売するほか、アニメの放送に合わせて1月7日0時より各音楽配信サイトにて先行配信もスタート。リリースに伴い、最新のアーティスト写真が公開となっている。

CDシングルには最新ライブで披露された新曲「夢なのか」に加え、今年6月に発売された1stアルバムに収録の10曲をInstrumental ver.として新たに収録。CDシングルの発売を記念したリリースイベントや特典情報も発表されているので、ぜひチェックしてほしい。

◾️1stシングル「うっすら」 2026年2月11日（水）発売

品番：COCC-18320 価格：1,980円（税込）

CD予約：https://sugutahina.lnk.to/Ussura_ec

詳細：https://columbia.jp/sugutahina/ ▼収録内容

01 うっすら 作詞・作曲・編曲：鶴粼輝一 ※

02 夢なのか 作詞：金子麻友美 作曲・編曲：habana

03 うっすら （Off Vocal）

04 夢なのか （Off Vocal）

05 ラベンダー・ブルー （Instrumental）

06 My Truth（Instrumental）

07 ばっかだな（Instrumental）

08 たどり着いた場所であたしお熱が出ている（Instrumental）

09 Monday Night（Instrumental）

10 レスピラールの花束（Instrumental）

11 エヌ・オー（Instrumental）

12 DAYDREAM BEAT（Instrumental）

13 ASTRO ESCAPE（Instrumental）

14 好きだった（Instrumental）

※M1「うっすら」は2026年1月7日（水）より各音楽ストリーミング・ダウンロードサービスにて順次配信開始。 ◆「うっすら」事前予約（Pre-add / Pre-save）キャンペーン開催決定

2026年1月7日より配信される「うっすら」のリリースを記念して、対象期間中にApple MusicもしくはSpotifyにて、Pre-add / Pre-saveに登録していただいた方全員に、『直田姫奈「うっすら」スマートフォンデジタル壁紙』をプレゼント。 対象期間：2025年12月15日（月）12:00 〜 2026年1月6日（火）23:59

賞品：『直田姫奈「うっすら」スマートフォンデジタル壁紙』

参加方法：https://columbia.jp/sugutahina/info.html#haishin ◆「うっすら」発売記念イベント開催決定

《アニメイト》

2026年2月11日（水・祝）／アニメイト秋葉原1号館（ミニトーク＆ミニミニライブ＆選べる特典会）

【日程】 2026年2月11日（水・祝）

【場所】 アニメイト秋葉原 1号館 7Fイベントスペース

【イベント内容】 ミニトーク＆ミニミニライブ＆選べる特典会

【時間】 1部：13:00〜 ／ 2部：16:00〜

【イベント参加券・特典券配布店舗】 アニメイト秋葉原1号館

【イベント参加券・特典券配布開始日（先着）】 2025年12月15日（月）〜 2026年2月14日（土）／池袋PACKS（ミニトーク＆抽選会）

【日程】 2026年2月14日（土）

【場所】 池袋PACKS 4F

【イベント内容】 ミニトーク＆抽選会

【時間】 1部：13:00〜 ／ 2部：16:00〜

【イベント参加券・特典券配布店舗】 アニメイト池袋本店

【イベント参加券・特典券配布開始日（先着）】 2025年12月15日（月）〜 《リミスタ》

2026年2月15日（日）／インターネットサイン会

【日程】 2026年2月15日（日）

【イベント内容】 ネットサイン会

※ネットサイン会限定ポストカードにサイン、ニックネームを入れてお届けします。

【時間】 13:00〜

【販売期間】2025年12月15日（月）18:00〜2026年2月15日（日）13:30まで(予定)

※販売規定数に達した場合、期間内でも販売を終了します。 《ゲーマーズ》

2026年3月28日（土）／AKIHABARAゲーマーズ本店

【日程】 2026年3月28日（土）

【場所】 AKIHABARAゲーマーズ本店

【イベント内容】 ミニトーク＆抽選会

【時間】 12:00〜

【イベント参加券・特典券配布店舗】AKIHABARAゲーマーズ本店

【イベント参加券・特典券配布開始日（先着）】 2025年12月15日（月）〜 ※詳細は各店舗のHPにてご確認ください ◆アニメイト、ゲーマーズにてアクリルスタンド付き限定セット発売

直田姫奈「うっすら」の発売を記念してアクリルスタンド付限定セットの販売が決定しました。数量限定のスペシャルセットとなっておりますので、ぜひお見逃しなく。 ・直田姫奈「うっすら」 アニメイト限定セット CD＋アクリルスタンド(アニメイトver.) 価格：3,520円（税込）

・直田姫奈「うっすら」 ゲーマーズ限定セット CD＋アクリルスタンド(ゲーマーズ ver.) 価格：3,520円（税込）

※グッズ付限定セットは無くなり次第終了とさせていただきます。

※購入や詳細は、各販売サイトをご確認ください。

※確実に手に入れたい方は1月8日までにご予約をお願いいたします。 ◆アニメイト、ゲーマーズにて早期予約特典実施

・アニメイト：複製サイン＆コメント入りミニフォト

※受付期間：12月15日（月）〜1月12日（月・祝）23:59まで

・ゲーマーズ：ミニステッカー(全3種類。絵柄はお選びいただけません)

※受付期間：12月15日（月）〜なくなり次第終了 ◆店舗オリジナル特典決定

アニメイト：L判ブロマイド

ゲーマーズ：56mm缶バッジ＋L判ブロマイド

とらのあな：L判ブロマイド

楽天ブックス：57mm缶バッジ

Amazon：メガジャケ

タワーレコード：L判ブロマイド

コロムビアミュージックショップ：アナザージャケットＡ、アナザージャケットＢ（どちらか1種類、ご希望の特典のCMSカートよりご購入ください）

※L判ブロマイドには複製サイン＆コメントが入ります

※ブロマイドの絵柄は法人ごとに異なります ◆コロムビアミュージックショップ Wキャンペーン実施

先着で直筆サイン入りアナザージャケットをプレゼント。さらに、期間内にCMS（コロムビアミュージックショップ）でご購入の方全員を対象に、 “ひなくじ抽選会”を実施。直田姫奈さん手作りの超レアグッズなどが当たります。

受付期間：2025年12月15日（月）18:00〜2026年2月28日（土）23:59まで

▼「コロムビアミュージックショップＷキャンペーン」参加方法

https://shop.columbia.jp/shop/e/esugutaussura/ ◆アニメイト秋葉原、アニメイト大宮にて年末年始に「姫奈ちゃんのうっすら広めて」キャンペーン実施

「うっすら」発売記念。1年の感謝を込めて、年末年始にアニメイト秋葉原とアニメイト大宮で『姫奈ちゃん宣伝ステッカー』を配布いたします。直田姫奈が歌う「うっすら」をご友人などに「うっすら広めて」いただくために『姫奈ちゃん宣伝ステッカー』は1人5枚までお渡し可能です。さらに、期間中に発売中の1stアルバム「FEVER -僕たちの計画-」をご購入いただいた方に、2ndライブ「FEVER」のライブ写真を使用した『-FEVER- L判ブロマイド(ランダムでサイン入り)』をプレゼント。この機会に「FEVER -僕たちの計画-」もぜひお手に取ってください！ 実施店舗：アニメイト秋葉原、アニメイト大宮

キャンペーン実施期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月4日（日）まで

※『姫奈ちゃん宣伝ステッカー』『-FEVER- L判ブロマイド』は転売禁止です。

※各特典はなくなり次第終了となります

◾️TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』 ©岬・TOブックス／穏やか貴族製作委員会 ▼放送情報

2026年1月からテレ東、ＢＳテレ東、AT-Xほかにて放送開始 ▼イントロダクション

頭脳派貴族が異世界から異世界へトリップ！？

癒し系異世界冒険ファンタジーが待望のTVアニメ化！！ ファンタジーな世界のとある大国で宰相として名を馳せていた青年・リゼル。 ある日、部下と話していた彼はふと瞬きをした瞬間……

別の世界へと転移してしまう。 突然の出来事にも落ち着いた様子で、

優れた頭脳と話術を活かし、人々の心を掴んでいくリゼル。

さらに、元いた世界へ戻れるのか解らない状況で、彼は軽やかに口にする。 「休暇だと思って楽しみます」 誰にも媚びず誰にも従わない上級冒険者・ジルを相棒にしたリゼルは、

自らも冒険者となり、異世界生活を存分に満喫していくことに。 有閑(リ)貴族(ゼル)×一匹(ジ)狼(ル)の異世界まったり冒険ファンタジーが今、始まる！ ▼スタッフ

原作：岬『穏やか貴族の休暇のすすめ。』（TOブックス刊）

原作イラスト：さんど

漫画：百地

監督：能田健太

シリーズ構成：鈴木洋介

キャラクターデザイン：藤原彰人

総作画監督：藤原彰人、桜井正明

美術監督：明石聖子

色彩設計：鷲見淳兵

撮影監督：梶原義大

3D監督 ：熊倉ちあき

編集：中葉由美子

音響監督：渡辺 淳

音響効果：倉橋裕宗

音響制作：TOブックス

音楽：山下康介

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：SynergySP

アニメーション制作協力：アセンション ▼キャスト情報

リゼル：cv.斉藤壮馬

ジル：cv.梅原裕一郎

イレヴン：cv.柿原徹也

スタッド：cv.福山 潤

ジャッジ：cv.山下大輝

レイ：cv.鳥海浩輔

シャドウ：cv.安元洋貴

インサイ：cv.浜田賢二 ▼原作小説・コミカライズ情報

小説情報：「穏やか貴族の休暇のすすめ。」第1巻〜第20巻好評発売中！

コミカライズ：「穏やか貴族の休暇のすすめ。＠COMIC」第1巻〜第13巻好評発売中！ ▼WEB関連

公式HP ：https://odayakakizoku-pr.com/

公式X：https://x.com/odayaka_pr ＃穏やか貴族