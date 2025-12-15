『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』、本予告映像＆本ポスター解禁 新規描き下ろし特典付きの第2弾ムビチケカードも登場
2026年3月20日に全国公開される『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』より、本予告映像と本ポスターが解禁。また、主題歌は友成空の書き下ろし楽曲「Teacher」に決定し、新規描き下ろし特典付き第2弾ムビチケカードの発売も発表された。
【動画】10年分のエモさが詰まった予告映像
原作は「週刊少年ジャンプ」にて2012年から2016年まで連載され、コミック累計発行部数は2700万部を超え、今なお多くのファンを虜にし続けている松井優征の同名人気漫画。テレビアニメおよび原作連載終了から10年の節目を飾る『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』プロジェクトの大団円となる今作は、これまで映像化されなかった原作エピソードを完全新規制作で描いた物語を中心に展開する。
号令とともに教室を満たす銃声。10年ぶりの授業がはじまる──。3年E組の思い出をピアノの旋律がどこか懐かしく、そして切なく彩る“激エモ”本予告映像が到着した。
物語は、殺せんせーの暗殺期限まで残り15日、卒業が目前に迫る椚ヶ丘中学校3年E組。生徒たちは殺せんせーと、この教室で過ごした濃密な日々を振り返っていく。人魚に泳ぎを教わる摩訶不思議な授業、それぞれの個性が炸裂し芸術が爆発する一幕、“暗殺”で培った技術を活かしたリベンジ大作戦、甘酸っぱくて、もどかしい（？）バレンタインの出来事。そして、殺せんせーが誰にも見せなかった「秘密のアフターファイブ」に触れたとき、彼の意外な一面を知ることになる。
笑って、悩んで、ぶつかり合って、支え合い、数えきれない経験を積み重ねてきた生徒たち。彼らが過ごした“あなたの知らない3年E組の日々”が描かれる。10年分のエモさが詰まった予告映像は必見だ。
また、ポスタービジュアルには、殺せんせーが教室中にまき散らした思い出の写真の数々を、生徒たちが思い思いの表情で追いかける瞬間が描かれている。まるで殺せんせーの「ヌルフフフ」という笑い声が聞こえてきそうな、温かさと躍動感が同居したビジュアルとなっている。掲げられたコピーは「10年分の愛をこめて」。『暗殺教室』を愛する全てのファンの胸を熱くする、プロジェクトの集大成にふさわしいメッセージが込められている。
本作の主題歌を手がけるのは、新世代シンガーソングライター・友成空。発表する楽曲が次々とバイラルヒットを記録し、2024年1月に発表した「鬼ノ宴」はストリーミング再生1.6億回を達成。2025年4月より10周年3大アニバーサリー企画の第1弾として開始されたアニメ『暗殺教室』再放送では、第1弾オープニングテーマ「黄色信号」を担当し、さらに2025年10月に発表されたテレビアニメ『キングダム』第6シリーズのエンディングテーマ「咆哮」でも大きな話題を呼ぶなど、今最も注目されるアーティストのひとりだ。
そんな彼が本作のために紡いだのが、予告映像でも印象的に流れる、どこか懐かしく胸を締めつけるようなピアノの旋律。そして「僕らはこれからも、あなたの言葉を忘れないよ」という静かに心へ届くフレーズが、3年E組の10年分の思い出に寄り添い、作品の“想い”そのものを音楽で包み込む。名曲の予感とともに、観る者の感情を一気に引き上げてくれる主題歌となっている。
友成は「僕の小中学校時代を彩った大切な作品『暗殺教室』。今春の再放送OPに続き、劇場版主題歌を担当させていただき、大変光栄です。E組と共に育った一人の生徒として、殺せんせーへの恩返しを込めて曲を書きました。出発点となったのは、『殺せんせーがE組の日々を日記に書き起こしていたら、どんな風だろう』という着想です。殺せんせーやE組の皆はもちろん、ご自身の恩師を思い浮かべながら聴いてくれたら嬉しいです」と、楽曲への想いを寄せている。
また、2025年12月19日より全国の劇場（※一部劇場を除く）でムビチケカード第2弾の発売が決定した。特典の描き下ろしイラストカードの新規4種は、それぞれ3年E組が過ごした“青春のワンシーン”をそのまま閉じ込めたような、ファンにはたまらないラインナップ。しかも裏面には、クスッと笑える生徒たちの“ここだけのやり取り”が描かれており、思わず集めたくなる仕掛けが満載だ。
さらに、3年E組10年分の“音の軌跡”を余すところなく詰め込んだ豪華アルバム『アニメ「暗殺教室」10th anniversary Music Collection』の発売が決定した。テレビアニメシリーズと『劇場版 暗殺教室 365日の時間』の名曲を網羅し、「青春サツバツ論」をはじめとする思い出の楽曲から本作の新曲までを一挙収録する。10周年だからこそ実現した、まさに永久保存版のミュージックコレクションとなっており、〈封入特典〉として付属する“特製ブックレット”も見逃せない。
アニメ映画『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』は、2026年3月20日全国公開
【動画】10年分のエモさが詰まった予告映像
原作は「週刊少年ジャンプ」にて2012年から2016年まで連載され、コミック累計発行部数は2700万部を超え、今なお多くのファンを虜にし続けている松井優征の同名人気漫画。テレビアニメおよび原作連載終了から10年の節目を飾る『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』プロジェクトの大団円となる今作は、これまで映像化されなかった原作エピソードを完全新規制作で描いた物語を中心に展開する。
物語は、殺せんせーの暗殺期限まで残り15日、卒業が目前に迫る椚ヶ丘中学校3年E組。生徒たちは殺せんせーと、この教室で過ごした濃密な日々を振り返っていく。人魚に泳ぎを教わる摩訶不思議な授業、それぞれの個性が炸裂し芸術が爆発する一幕、“暗殺”で培った技術を活かしたリベンジ大作戦、甘酸っぱくて、もどかしい（？）バレンタインの出来事。そして、殺せんせーが誰にも見せなかった「秘密のアフターファイブ」に触れたとき、彼の意外な一面を知ることになる。
笑って、悩んで、ぶつかり合って、支え合い、数えきれない経験を積み重ねてきた生徒たち。彼らが過ごした“あなたの知らない3年E組の日々”が描かれる。10年分のエモさが詰まった予告映像は必見だ。
また、ポスタービジュアルには、殺せんせーが教室中にまき散らした思い出の写真の数々を、生徒たちが思い思いの表情で追いかける瞬間が描かれている。まるで殺せんせーの「ヌルフフフ」という笑い声が聞こえてきそうな、温かさと躍動感が同居したビジュアルとなっている。掲げられたコピーは「10年分の愛をこめて」。『暗殺教室』を愛する全てのファンの胸を熱くする、プロジェクトの集大成にふさわしいメッセージが込められている。
本作の主題歌を手がけるのは、新世代シンガーソングライター・友成空。発表する楽曲が次々とバイラルヒットを記録し、2024年1月に発表した「鬼ノ宴」はストリーミング再生1.6億回を達成。2025年4月より10周年3大アニバーサリー企画の第1弾として開始されたアニメ『暗殺教室』再放送では、第1弾オープニングテーマ「黄色信号」を担当し、さらに2025年10月に発表されたテレビアニメ『キングダム』第6シリーズのエンディングテーマ「咆哮」でも大きな話題を呼ぶなど、今最も注目されるアーティストのひとりだ。
そんな彼が本作のために紡いだのが、予告映像でも印象的に流れる、どこか懐かしく胸を締めつけるようなピアノの旋律。そして「僕らはこれからも、あなたの言葉を忘れないよ」という静かに心へ届くフレーズが、3年E組の10年分の思い出に寄り添い、作品の“想い”そのものを音楽で包み込む。名曲の予感とともに、観る者の感情を一気に引き上げてくれる主題歌となっている。
友成は「僕の小中学校時代を彩った大切な作品『暗殺教室』。今春の再放送OPに続き、劇場版主題歌を担当させていただき、大変光栄です。E組と共に育った一人の生徒として、殺せんせーへの恩返しを込めて曲を書きました。出発点となったのは、『殺せんせーがE組の日々を日記に書き起こしていたら、どんな風だろう』という着想です。殺せんせーやE組の皆はもちろん、ご自身の恩師を思い浮かべながら聴いてくれたら嬉しいです」と、楽曲への想いを寄せている。
また、2025年12月19日より全国の劇場（※一部劇場を除く）でムビチケカード第2弾の発売が決定した。特典の描き下ろしイラストカードの新規4種は、それぞれ3年E組が過ごした“青春のワンシーン”をそのまま閉じ込めたような、ファンにはたまらないラインナップ。しかも裏面には、クスッと笑える生徒たちの“ここだけのやり取り”が描かれており、思わず集めたくなる仕掛けが満載だ。
さらに、3年E組10年分の“音の軌跡”を余すところなく詰め込んだ豪華アルバム『アニメ「暗殺教室」10th anniversary Music Collection』の発売が決定した。テレビアニメシリーズと『劇場版 暗殺教室 365日の時間』の名曲を網羅し、「青春サツバツ論」をはじめとする思い出の楽曲から本作の新曲までを一挙収録する。10周年だからこそ実現した、まさに永久保存版のミュージックコレクションとなっており、〈封入特典〉として付属する“特製ブックレット”も見逃せない。
アニメ映画『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』は、2026年3月20日全国公開