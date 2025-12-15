Laura day romance、上坂樹里がヒロインを務める「JR SKISKI」CMソングを書き下ろし
Laura day romanceが、JR東日本のキャンペーン「JR SKISKI」の新CMに新曲を書き下ろしたことを発表した。
「JR SKISKI」は、JR東日本が1991年から展開しているスキー旅行のキャンペーン。2025-2026年シーズンのキャッチコピーは「今だけは青い冬。」。ヒロインとして上坂樹里が出演する新CM、JR SKISKI「今だけは青い冬。」準備篇を本日よりキャンペーンサイトにて公開、12月18日よりTVでも放映される。
Laura day romanceは、12月24日に3rdアルバム『合歓る - bridges』をリリースし、2026年3〜4月には初となるホールツアー＜Laura day romance hall tour 2026 “Fixing a hall”＞を全国6カ所にて開催する。年内は＜MERRY ROCK PARADE 2025＞＜FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY＞＜rockin’on presents COUNTDOWN JAPAN 25/26＞など大型フェスへの出演も決定している。
■CM情報
タイトル： JR SKISKI「今だけは青い冬。」準備篇
出演者：上坂樹里
JR SKISKI キャンペーンサイト
https://www.jreast.co.jp/jrskiski/lp/
■3rdアルバム『合歓る - bridges』
2025年12月24日（水）リリース
CD予約：https://lnk.to/Ldr_wallsorbridges
配信予約：https://lnk.to/Nemuru_bridges
▼収録内容
01.何光年？｜how far…?
02.ライター｜lighter
03.分かってる知ってる｜yes, I know
04.プラトニック｜platonic
05.ランニング・イン・ザ・ダーク｜running in the dark
06.肌と雨｜skin and rain
07.恋人へ｜Koibitoe
08.making a bridge｜橋を架ける
09.orange and white｜白と橙
10.後味悪いや｜sour
◾️『合歓る - walls』
2025年12月24日（水）リリース
CD / PCCA-06450 / 2,900円（税込）
CD予約：https://lnk.to/Ldr_wallsorbridges
好評配信中：https://lauradayromance.lnk.to/Nemuru-walls
▼収録内容
01.5-10-15 I swallowed｜夢みる手前
02.Sleeping pills｜眠り薬
03.Amber blue｜アンバーブルー
04.深呼吸=time machine
05.転校生｜a new life!
06.mr.ambulance driver｜ミスターアンビュランスドライバー
07.subtle scent｜微香性
08.プラットフォーム｜platform
09.smoking room｜喫煙室
10.渚で会いましょう｜on the beach
■＜Laura day romance hall tour 2026 “Fixing a hall”＞
2026年3月15日（日）宮城・トークネットホール仙台 大ホール
2026年3月28日（土）福岡・福岡国際会議場 メインホール
2026年4月4日（土）北海道・札幌教育文化会館 大ホール
2026年4月10日（金）大阪・NHK大阪ホール
2026年4月11日（土）愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール
2026年4月16日（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA
▼チケット代金
・全席指定 ⼀般 5,800円（税込）
・全席指定 U-22割 5,000円（税込）
・着席指定 ⼀般 5,800円（税込）
・着席指定 U-22割 5,000円（税込）
詳細：https://lauradayromance.com/
