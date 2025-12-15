Mega Shinnosukeが、ポケモンとのスペシャルMV「メガシンカのうた」の楽曲制作、歌唱と映像監督を担当し、その楽曲のMVがポケモン公式YouTubeにて公開されたことを発表した。

本楽曲は、Nintendo Switch/ Nintendo Switch 2 ソフト『Pokémon LEGENDS Z-A(ゼットエー)』 とNintendo Switch 2 『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』の有料追加コンテンツである『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ(メガじげんラッシュ)』の配信を記念して製作された楽曲。

『M次元ラッシュ』にも登場する「メガシンカ」とは、一部のポケモンのみが可能な、進化の限界を超えたさらなる進化。トレーナーとポケモンとの間に強いキズナがあるとき、トレーナーが身に着けている「キーストーン」と、ポケモンの持つ「メガストーン」が共鳴することでメガシンカすることができ、パワーアップするとともに、見た目も個性豊かに変化する。

「メガシンカのうた」のMVでは、軽快なパーカッションのリズムが心地よくどこか気の抜けたメロディに乗って、メガシンカしたポケモンたちが思いのままに体を動かす様子が描かれているという。「シンカシンカ…」と繰り返される中毒性のある歌詞にも注目いただき、メガシン×メガシンカのコラボレーションをぜひ楽しんでいただきたい。

◆ ◆ ◆

◾️Mega Shinnosuke コメント

「メガシンカのうた」音楽・映像監督担当させて頂きました。メガシンノスケです。

メガシンノスケという名前は本名です。本当です。

Xにてパスポートも公開しています。(見てください)

メガシンカという言葉が生まれるずっとずっと前にはもうメガシンノスケは地球に産まれていましたが、メガシンカが登場してからはネタにされる事も多々ありました。しかし、これで全ての人生の伏線が回収された気持ちです。嬉しいです。

メガシンカのうたとムービーを僕の好きなようにのびのびと作らせて頂いた出会いに感謝し、これからもポケモンを愛する日本のミュージシャンとして胸を張って生きていきます。

改めまして、ポケモンに関わらせて頂きましてすーぱーありがとうございます！☆

ぜひお楽しみください。

◆ ◆ ◆

Mega Shinnosukeは11月19日にアルバム『天使様†』をリリース。さらに、12月17日には『天使様†』のMEGAジャケの販売も決定している。そして、2026年1月より＜Mega Shinnosuke ONEMAN LIVE TOUR 2026「天使様†」＞も開催する。

◼️アルバム『天使様†』

リリース日：2025年11月19日（水）

配信：https://mega-shinnosuke.lnk.to/tenshisama MEGAジャケ発売日：2025年12月17日（水）

受付URL：https://store.universal-music.co.jp/products/d2ck1001 ◆収録楽曲

ohayo

さよなら天使様

禁断少女10

トラウマ

青春ごっこ

ナードと天使 ※MUSIC CITY TENJIN2025 テーマソング

メロい夢

君にノーベル賞

ごはん食べヨ ※TVアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」オープニング主題歌

今を踊ろう ※レバレジーズ株式会社「キャリアチケット就職」WEB CMタイアップソング

白い墓（slowed+reverb）

◼️ワンマンツアー情報 2026年

1月10日（土）：福岡BEAT STATION

1月11日（日）：広島 Live Space Reed

1月17日（土）：大阪BIG CAT

1月18日（日）：名古屋CLUB QUATTRO

1月24日（土）：札幌 cube garden

1月31日（土）：仙台 MACANA

2月8日（日）：東京Zepp Diver City(TOKYO) 前売りチケット：5,000円+D代

※18歳以下の方は、会場にて￥1,200キャッシュバック

total info. ライブマスターズ：https://livemasters.jp/ 12月13日（土）10:00 一般発売スタート

〈イープラス〉https://eplus.jp/megashinnosuke/

〈ローソン〉http://l-tike.com/megashinnosuke/

〈ぴあ〉https://w.pia.jp/t/megashinnosuke26/