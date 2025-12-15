友成空が、2026年3月20日より全国公開される『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の主題歌に新曲「Teacher」が起用されたことを発表した。

松井優征原作「暗殺教室」は「週刊少年ジャンプ」にて2012年から2016年まで連載され、現在累計発行部数は2700万部を突破した人気漫画で、2015年にはフジテレビほかにてTVアニメ化された。

2025年よりTVアニメ＆原作連載終了から10周年を記念した『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』プロジェクトが始動し、企画第1弾のTVアニメ『暗殺教室』再放送では、友成空が新オープニングテーマ「黄色信号」を担当した。そしてついに、企画第3弾にしてプロジェクトの大団円となる『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』が2026年3月20日より公開される。

©️松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025

https://youtu.be/Mbc1i7QZW9E

主題歌となる新曲「Teacher」は、作詞・作曲・編曲を友成空自らが担当。予告映像でも印象的に流れる、どこか懐かしく胸を締めつけるようなピアノの旋律に乗せて、「僕らはこれからも、あなたの言葉を忘れないよ」というフレーズが静かに心へ届く作品に仕上がっているとのこと。3年E組の10年分の思い出に寄り添いながら、作品の“想い”そのものを音楽で包み込み、観る者の感情を一気に引き上げる楽曲になっているという。

◾️友成空 コメント

僕の小中学校時代を彩った大切な作品「暗殺教室」。

今春の再放送OPに続き、劇場版主題歌を担当させていただき、大変光栄です。

E組と共に育った一人の生徒として、殺せんせーへの恩返しを込めて曲を書きました。

出発点となったのは、「殺せんせーがE組の日々を日記に書き起こしていたら、どんな風だろう」という着想です。

殺せんせーやE組の皆はもちろん、ご自身の恩師を思い浮かべながら聴いてくれたら嬉しいです。

◾️1stアルバム『文明開化 - East West』

2025年11月12日（水）リリース

配信：https://tomonarisora.lnk.to/EastWest ▼収録内容

1.ACTOR

2.ウィスキー、ロックでひとつ。

3.睨めっ娘

4.アリババ

5.咆哮

6.鬼ノ宴

7.ベッドルーム

8.East West

9.ベルガモット

10.メトロ・ブルー

11.コーヒー - Album Ver.

12.月のカーニバル

13.宵祭り

14.white out

◾️「暗殺教室」10周年記念プロジェクト ©️松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025 『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』

公式サイト： https://ansatsu-anime.com/

公式X：@ansatsu_anime （https://x.com/ansatsu_anime） ◆第1弾：アニメ「暗殺教室」全47話の再放送

2025年4月10日（木）よりフジテレビほかにて放送 ・放送情報

第２期再放送 10月2日（木）より放送中！

フジテレビ：毎週木曜25:45-26:15枠

カンテレ：毎週木曜26:45-27:15枠

BSフジ：毎週火曜24:00-24:30枠

※TVer、FODにて放送翌日正午より1週間見逃し配信 ◆第2弾：アニメ10周年記念「暗殺教室のオールナイトニッポンGOLD」

2025年8月22日（金）22〜24時にて放送済。 ◆第3弾：劇場版「暗殺教室」みんなの時間

2026年3月20日（金）全国公開 ©️松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025 ◆原作情報

【原作】松井優征『暗殺教室』（集英社 ジャンプ コミックス刊）

【既刊】全21巻