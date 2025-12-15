破壊的価値創造のシングル「iede」がリリースとなった。

破壊的価値創造はシンガーsoanによるオルタナティブロックプロジェクトで、「iede」はその（sekai）seifuku期の5曲目に当たる作品だ。「家出」をテーマに作られたスロウなバラードとなっており、イントロからノイズとともに激しく歪んだギターがかき鳴らされるも、Aメロからはいきなりの静寂からsoanのボーカルが響く。楽曲が展開するに連れ、世界が崩壊するようにクリップしたギターとドラムがシューゲイズ的サウンドで埋め尽くしながら、抒情的な詩と歌が強烈なコントラストを際立たせている。

作詞作曲は文藝天国の音楽作家ko shinonomeが担当、色彩作家のすみあいかが映像・ビジュアル面を担っている。

破壊的価値創造は、ロックバンド文藝天国が運営するインディペンデントレーベル「bungei records」から誕生したユニットで、文藝天国の「破壊的価値創造」ミュージック・ビデオで主演を演じたsoanがボーカリストを務め、楽曲タイトルをそのままユニット名として「破壊的価値創造」の世界を拡張させた活動を続けている。

破壊的価値創造「iede」

2025年 12月12日（土）配信

Official HP：https://www.soan.space

YouTube：https://www.youtube.com/@WhiteHackerInnovator

Twitter：https://x.com/sekainosoan

Instagram：https://www.instagram.com/sekainosoan/