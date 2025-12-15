北朝鮮の金与正（キム・ヨジョン）労働党副部長が最新折りたたみスマホを使う姿がカメラに捉えられた。

朝鮮中央通信が14日に報じた平安北道亀城市（ピョンアンブクド・クソンシ）の病院竣工式の写真を見ると、金副部長は右手にスマートフォンを握っている。

メーカーは確認できないが、外観から中国ブランドのオナーが「世界で最も薄い折りたたみスマホ」というコンセプトで発売した「マジック」シリーズとみられる。

朝鮮新報によると、北朝鮮も独自ブランドのスマートフォンを生産している。合わせて中国企業が生産するスマートフォンをOEM（相手先ブランドによる生産）方式で供給され北朝鮮国内で販売することも多いと伝えられた。

金副部長が所持するスマートフォンが中国から持ってきたものであればこれは国連対北朝鮮制裁違反だ。国連安全保障理事会の対北朝鮮制裁決議2397号は電子機器の対北朝鮮輸出入を禁止している。

以前にも北朝鮮メディアが報道した写真に折りたたみスマホが写っていたことがある。

2023年7月に大陸間弾道ミサイル（ICBM）火星18型の試験発射場面を見守る北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の前のテーブルには上下に折りたたむ折りたたみスマホが置かれていた。またこの1カ月前には玄松月（ヒョン・ソンウォル）党副部長も全員会議で折りたたみスマホを持つ姿が写真に写っていた。