山形県内では14日、各地で火事が相次ぎました。このうち、米沢市では住宅密集地で火事が発生し住宅3棟が全焼しました。けが人はいませんでした。



記者「米沢市の火災現場です。火の勢いはどんどんと強まり熱がこちらにも伝わってきます。時折、破裂音も聞こえます」



14日午後8時前、米沢市信夫町で「隣の家から爆発音がして火が出ている」と119番通報がありました。駆け付けた消防が消火活動を行いましたが、火は風にあおられて近隣の住宅にも燃え移り、およそ6時間後にようやく消し止められました。この火事で住宅3棟が全焼したほか、その周辺の住宅3棟の壁が焼けたということです。





焼けた家の住人はいずれも避難するなどして、けが人はいませんでした。近隣住民「火の粉が今飛んでる。震えている。おっかなくて。こんな間近で見るのは初めて」現場は米沢市街地北西部の住宅密集地です。警察と消防が15日午前9時半から実況見分を行い、火元や出火原因などを調べています。一方、南陽市の住宅密集地でも14日夕方、住宅などが焼ける火事がありました。14日午後5時ごろ、南陽市宮内の無職・中川正太郎さん（81）の住宅から炎や煙が出ているのを近くを通りかかった人が発見し119番通報しました。警察や消防によりますと、火はおよそ2時間50分後に消し止められましたが、中川さんの木造一部2階建ての住宅1棟が全焼し、隣人の住宅と車庫の一部が焼けたとみられています。けが人はいませんでした。中川さんは現場の住宅をアトリエとして使っていますが、出火当時は、無人だったということです。現場は公立置賜南陽病院近くの住宅密集地です。警察と消防が15日午前10時から実況見分を行い出火原因を調べています。